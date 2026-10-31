Ο Έλον Μασκ διέθεσε σχεδόν 446 εκατ. δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος επί Γης, έχει διοχετεύσει ένα τεράστιο ποσό, συγκεκριμένα 445,77 εκατομμύρια δολάρια, για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η σημαντική χρηματοδότηση τον καθιστά τον πιο εξέχοντα χρηματοδότη των Ρεπουμπλικάνων και τον μεγαλύτερο πολιτικό δωρητή σε έναν μόνο εκλογικό κύκλο στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Τα χρήματα αυτά κατευθύνονται σε πολιτικές επιτροπές δράσης (PAC) και διάφορες ομάδες που υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους από το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 29 Οκτωβρίου.

Το ύψος των δαπανών και ο ρόλος του Μασκ

Η αποκάλυψη για τις δαπάνες του Έλον Μασκ προέρχεται από τον Guardian, ο οποίος αναφέρει το ακριβές ποσό των 445,77 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το ποσό αναδεικνύει την πολιτική επιρροή του διευθύνοντος συμβούλου της SpaceX και της Tesla, ο οποίος επιδιώκει να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι συνεισφορές του Μασκ έχουν δημιουργήσει ένα νέο προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο οι πλούσιοι και οι ισχυροί προσπαθούν να διαμορφώσουν την πολιτική, επισκιάζοντας τις προσπάθειες άλλων μεγάλων δωρητών όπως ο Τζορτζ Σόρος ή ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Στόχος και πολιτική επιρροή

Ο βασικός στόχος πίσω από αυτές τις δαπάνες είναι να βοηθηθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές. Ωστόσο, οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι οι Δημοκρατικοί θα εξασφαλίσουν την πλειοψηφία.

Η κίνηση αυτή του Μασκ αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της προσπάθειάς του να ασκήσει σημαντική επιρροή στο πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ενεργά την παράταξη των Ρεπουμπλικάνων.

Η στροφή στην πολιτική χρηματοδότηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγιστάνας είχε δηλώσει στο παρελθόν πως θα σταματούσε να πραγματοποιεί πολιτικές δωρεές μεγάλης κλίμακας. Αυτή η δήλωση είχε γίνει αφού είχε διαθέσει σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ωστόσο, τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC) δείχνουν ότι όχι μόνο επανήλθε στη χρηματοδότηση εκστρατειών, αλλά και ότι οι δαπάνες του αυξήθηκαν δραματικά καθώς πλησίαζε η ημέρα των εκλογών. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων τους δύο τελευταίους μήνες της προεκλογικής εκστρατείας.

Η δράση των Super PACs και η «America PAC»

Τα χρήματα του Έλον Μασκ έχουν διοχετευθεί κυρίως σε διάφορες «Super PAC» που υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους. Η μεγαλύτερη συνεισφορά του, ύψους 216 εκατομμυρίων δολαρίων, κατευθύνθηκε προς τη δική του «America PAC».

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει στοχεύσει 43 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία σε ολόκληρη την Αμερική. Η στρατηγική της περιλαμβάνει την κατάκλυση των ψηφοφόρων με τηλεοπτικές διαφημίσεις, ψηφιακές διαφημίσεις, μηνύματα κειμένου και αλληλογραφία, προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό σώμα.

Η χρήση των social media για πολιτική προώθηση

Ο Έλον Μασκ έχει αξιοποιήσει και την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία του ανήκει, για να ενισχύσει την πολιτική του δράση. Έχει αναδημοσιεύσει το περιεχόμενο της America PAC στους περισσότερους από 200 εκατομμύρια ακόλουθούς του.

Σε μία από τις αναρτήσεις του τον Οκτώβριο, προώθησε μια διαφήμιση επίθεσης της America PAC και ισχυρίστηκε συγκεκριμένα: «Ο Ταλάρικο θέλει να μετατρέψει τα παιδιά σας σε τρανς και να καταστρέψει τα σύνορα». Τα σχεδόν 446 εκατομμύρια δολάρια που έχει δωρίσει ο Μασκ σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο υπερβαίνουν κατά πολύ τις συνεισφορές του στις προεδρικές εκλογές του 2024, όταν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας διοργάνωνε επίσης συγκεκαλυμμένες εκστρατείες.

Με πληροφορίες από: Topontiki