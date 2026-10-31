Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά στον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν έχουμε πρόθεση να ρίξουμε το επίπεδο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή φράσεις που φέρεται να είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατά την παρουσία του στην Ηλιούπολη την Παρασκευή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μέσω του κ. Παναγιωτόπουλου, δήλωσε ότι δεν έχει πρόθεση να ρίξει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και εξέφρασε την ευχή οι συγκεκριμένες δηλώσεις να ήταν ένα γλωσσικό ατόπημα που θα ανασκευαστεί. Οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την κοινοβουλευτική σημασία και αξία, καθώς και την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων.

Οι επίμαχες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πλέον πορεύεται με το δικό του κόμμα, μίλησε απαξιωτικά για την τωρινή κοινοβουλευτική σημασία και αξία. Οι δηλώσεις αυτές φέρεται να έγιναν στην Ηλιούπολη την Παρασκευή και να έδειξαν προς την πλευρά του κόμματος από το οποίο αποχώρησε, αλλά και των άλλων προοδευτικών κομμάτων.

Ειδικότερα, ο κ. Παναγιωτόπουλος υποστήριξε πως ο κ. Τσίπρας ανέφερε απαξιωτικά ότι «το διακύβευμα δεν είναι να κρατήσουν την κρατική χρηματοδότηση και κάποια βουλευτικά έδρανα κάποιοι». Ο εκπρόσωπος της Κουμουνδούρου «διαβάζει» επίσης πως η ατάκα του κ. Τσίπρα για «σκουριασμένα μυαλά και σκουριασμένες ταμπέλες» απευθύνονταν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η αντίληψη περί «Δημοκρατίας των χορηγών»

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα προωθούν την επικίνδυνη αντίληψη της «Δημοκρατίας των χορηγών». Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του κόμματος έθεσε μια σειρά από ερωτήματα προς τον πρώην πρόεδρο. Συγκεκριμένα, ρωτά εάν το κόμμα του κ. Τσίπρα, όταν μπει στη Βουλή, θα αρνηθεί την αναλογούσα Κρατική χρηματοδότηση.

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται εάν, στην περίπτωση που το κόμμα Τσίπρα γίνει κυβέρνηση, θα καταργήσει την κρατική χρηματοδότηση και θα ζητήσει από τα κόμματα να «βρουν χορηγούς». Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το κόμμα Τσίπρα, παρότι εξωκοινοβουλευτικό, έχει εκπροσώπους σε κάθε εκπομπή, σε κάθε σταθμό, κάθε μέρα.

Η αξία του Κοινοβουλευτισμού και ιστορικές αναφορές

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την κεντρική σημασία του Κοινοβουλευτισμού, επισημαίνοντας ότι «σε αυτή την Πατρίδα η ιστορία έχει γραφτεί από την πάλη δύο παρατάξεων, της Αριστεράς και της Δεξιάς», κάτι που «δεν αλλάζει». Υπογραμμίζει πως από το 1974, ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι όλα πρέπει να συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, στους σκοτεινούς καιρούς που διανύουν η Ευρώπη και ο πλανήτης, όπου «το αυγό του φιδιού ξαναζεσταίνεται και ραγίζει για να ανοίξει», η μόνη ασπίδα των λαών είναι ο Κοινοβουλευτισμός. Κάθε αφήγημα και κάθε υπονόμευση του κύρους του Κοινοβουλίου παραπέμπει στη μνήμη του μοιραίου λάθους της αποχής της Αριστεράς από τις εκλογές του 1946. Μετά από αυτό το λάθος, ακολούθησε «σκότος και έρεβος», με τους «γερμανοτσολιάδες στα κουμάντα» και τον «λαό της Αντίστασης στα ξερονήσια και στις φυλακές στιγματισμένο στο περιθώριο», ένα λάθος που «γενιές το πλήρωσαν».

Η κοινοβουλευτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινοβουλευτική του δράση, υπογραμμίζοντας ότι «χθες, μέσα στη Βουλή», πήρε από το χέρι τη διαμαρτυρία των Δικηγορικών Συλλόγων και την ένωσε με το διατυπωμένο σε πρόταση νόμου πρόγραμμά του. Μαζί με την κοινοβουλευτική προοδευτική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «έσωσε τη λαϊκή περιουσία από τα νύχια των αρπακτικών funds του Μητσοτάκη».

Το κόμμα σημείωσε ότι έτσι «σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη, στρατηγική ήττα του Χρηματοοικονομικού Υπόκοσμου που κυβερνά την Ελλάδα από το 2019» και ότι «ταπεινώθηκαν οι «Κωλέττηδες»». Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε ότι δεν αντέδρασε στις δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ούτε «έπεσε χαμηλά».

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και διάλογο

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συμμετείπε στο φεστιβάλ του ΚΟΚΚΙΝΟΥ και της ΑΥΓΗΣ, τα οποία παρέλαβε χρεοκοπημένα. Επιπλέον, συναντήθηκε στην πλατεία Κουμουνδούρου με 5.000 ανθρώπους από όλα τα προοδευτικά κόμματα, συνομιλώντας για τα μεγάλα επίδικα. Αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με το κόμμα, δείχνουν τη δέσμευσή του στον διάλογο και την προσπάθεια για ευρύτερες συναινέσεις.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να ανασκευάσει τις επίμαχες δηλώσεις του, εκφράζοντας την ελπίδα πως επρόκειτο για ένα γλωσσικό ατόπημα. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν σκοπεύει να υποβαθμίσει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki