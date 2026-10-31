Ευθύνες στην κυβέρνηση καταλόγισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Ο κ. Τσουκαλάς εγκάλεσε τον Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με τις προβλέψεις της διάταξης, ζητώντας να απαντήσει ποιος τη συνέταξε και ποιος την ενέκρινε. Οι δηλώσεις του έγιναν στο OPEN, στην εκπομπή «Τώρα μαζί».

Οι κατηγορίες για το άρθρο 23

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη να επιχειρεί να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό με μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη». Τόνισε πως η απλή απόσυρση του άρθρου δεν αρκεί. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ζήτησε από τον κ. Πιερρακάκη να δώσει εξηγήσεις για το ποιος συνέταξε και ποιος ενέκρινε την εν λόγω διάταξη.

Επιπλέον, ο κ. Τσουκαλάς έθεσε το ερώτημα αν ο κ. Πιερρακάκης, ως Υπουργός Οικονομικών, δεν γνώριζε ή δεν έβλεπε τα άρθρα του νόμου που καταθέτει το Υπουργείο του. Η κριτική του εστιάστηκε στην έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας σχετικά με τη δημιουργία και την προώθηση της συγκεκριμένης διάταξης.

Το περιεχόμενο της επίμαχης διάταξης

Ο Κώστας Τσουκαλάς προχώρησε σε λεπτομερή περιγραφή του τι προέβλεπε το συγκεκριμένο άρθρο. Ανέφερε ότι σε περίπτωση διμερούς σύμβασης όπου η μία πλευρά είναι ένα fund και η άλλη πλευρά χρωστάει, για παράδειγμα, 100.000 ευρώ, ο οφειλέτης δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει το χρέος, αλλά θα έπρεπε να το υπογράψει. Ακόμη και αν ο οφειλέτης πλήρωνε τις δόσεις για τέσσερα με πέντε έτη, αν για τέσσερις μήνες δεν πληρωνόταν η δόση, το fund θα είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάσχεση.

Μάλιστα, τόνισε ότι αυτή η κατάσχεση θα μπορούσε να γίνει χωρίς να εκδοθεί διαταγή πληρωμής και χωρίς ο οφειλέτης να έχει δικαίωμα ανακοπής. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε τη σοβαρότητα της διάταξης, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην κατάσχεση του σπιτιού των εγγυητών.

Αφαίρεση ένδικων μέσων και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε, μέσω αυτής της διαδικασίας, να αφαιρέσει το σύνολο των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση προσπάθησε να καταργήσει όλα τα ένδικα μέσα που είχε έως τότε στη διάθεσή του ο οφειλέτης, ως δυνατότητες άμυνας, με ένα μόνο άρθρο.

«Η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Επιχείρησε να πάρει τις περιουσίες των πολιτών νύχτα», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς. Σημείωσε επίσης ότι όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε την απόσυρση της διάταξης και αποκάλυψε τις προθέσεις της κυβέρνησης, τότε η κυβέρνηση έσπευσε να την πάρει πίσω.

Νέες προβλέψεις για τους οφειλέτες

Ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε και σε μία άλλη πρόβλεψη του νομοσχεδίου που αφορά τους οφειλέτες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο όριο προκαταβολής που απαιτείται για να επιτευχθεί απευθείας διμερής ρύθμιση οφειλής με τράπεζα ή servicer. Εξήγησε ότι, σύμφωνα με άλλο άρθρο, αν ένας οφειλέτης χρωστάει 30.000 ευρώ, πρέπει να πληρώσει το 15% αυτού του ποσού μέσα σε ένα μήνα, προκειμένου να αποφύγει τον πλειστηριασμό.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ερώτημα «Είναι εφικτό αυτό;», υπογραμμίζοντας την πιθανή δυσκολία για τους οφειλέτες να ανταποκριθούν σε αυτή την απαίτηση. Πρόσθεσε ότι πριν από αυτή τη ρύθμιση δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη οριοθέτηση βάσει νόμου για τέτοιες προκαταβολές.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr