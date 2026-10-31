Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα δημοκρατικών και μαζική πρόωρη ψηφοφορία

Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να οδεύουν προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί καταγράφουν καθαρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη προσέλθει στις κάλπες μέσω της πρόωρης ψηφοφορίας, ενώ η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται να καθορίσει την πορεία της διακυβέρνησης του Τραμπ και τη δυναμική της αντιπολίτευσης στο Κογκρέσο.

Το προβάδισμα των δημοκρατικών στις δημοσκοπήσεις

Οι τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ένα ευνοϊκό πολιτικό κλίμα για τους Δημοκρατικούς, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, η οποία ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου, οι Δημοκρατικοί προηγούνται με 47% στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο, έναντι 36% των Ρεπουμπλικανών. Αυτό μεταφράζεται σε μια διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων.

Παράλληλα, ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του RealClearPolling καταγράφει τους Δημοκρατικούς στο 51,4% και τους Ρεπουμπλικανούς στο 43,2%, διαμορφώνοντας ένα προβάδισμα 8,2 μονάδων. Την ίδια περίοδο, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας το 32%, έχοντας ανακάμψει μόλις κατά μία μονάδα από το ιστορικά χαμηλό της προηγούμενης εβδομάδας.

Το διακύβευμα των ενδιάμεσων εκλογών

Το διακύβευμα των ενδιάμεσων εκλογών υπερβαίνει την απλή ανανέωση της σύνθεσης του Κογκρέσου. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα καθορίσει εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει να κυβερνά με την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Σε περίπτωση ενίσχυσης της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με μια ισχυρότερη δύναμη, ικανή να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες και να ασκήσει αυστηρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι το πολιτικό κλίμα ευνοεί τους Δημοκρατικούς, χωρίς ωστόσο να προεξοφλείται το μέγεθος της πιθανής νίκης τους ή η ανατροπή των συσχετισμών και στα δύο σώματα.

Η μαζική πρόωρη ψηφοφορία

Η εκλογική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες σε πολλές πολιτείες, μέσω της πρόωρης αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και της επιστολικής ψήφου. Η συμμετοχή σε αυτή τη φάση καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς να έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Axios, περισσότεροι από 39 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει. Ο αριθμός αυτός προσεγγίζει το σύνολο των περίπου 46 εκατομμυρίων πρόωρων ψήφων που καταγράφηκαν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Μια νεότερη καταγραφή, της 30ής Οκτωβρίου, από τον ανεξάρτητο ιστότοπο On Point Politics, ανεβάζει τον αριθμό των πρόωρων ψήφων σε περίπου 45,9 εκατομμύρια. Τα στοιχεία αυτά αφορούν 47 πολιτείες που παρέχουν σχετικές πληροφορίες, αν και μέρος της κομματικής ταξινόμησης αυτών των ψήφων βασίζεται σε στατιστικές εκτιμήσεις.

Οι προκλήσεις για τους ρεπουμπλικανούς

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την οικονομία, το αυξημένο κόστος ζωής και συγκεκριμένες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής διαμορφώνει ένα δυσμενές περιβάλλον για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να υπερασπιστούν την κοινοβουλευτική τους κυριαρχία σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης.

Ωστόσο, η πανεθνική διαφορά στις δημοσκοπήσεις δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αντίστοιχη κατανομή εδρών. Οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίνονται σε επιμέρους περιφέρειες και πολιτείες, όπου επικρατούν διαφορετικοί συσχετισμοί δυνάμεων και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki