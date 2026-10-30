Συνάντηση Δούκα – Μώραλη ενόψει του συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία πραγματοποίησαν οι δήμαρχοι Αθήνας και Πειραιά, Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης, αντίστοιχα. Η συνάντηση αυτή έρχεται ενόψει του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το οποίο αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον και να παραγάγει σημαντικά πολιτικά αποτελέσματα.

Κοινή πορεία ενόψει του συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Οι δύο δήμαρχοι, Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης, φαίνεται να βρίσκονται σε κοινή περπατησιά όσον αφορά τις προσεχείς διεργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Η συνάντησή τους χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα σημαντική, υπογραμμίζοντας τη διάθεση για συνεργασία και συντονισμό των θέσεων τους.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μετά τη συνάντηση, έστειλε ένα σαφές «μήνυμα» μέσω ανάρτησής του. Στην ανάρτησή του, τόνισε ότι δεν είχε καμία αμφιβολία πως οι δύο πλευρές θα κατέληγαν σε κοινά συμπεράσματα, επιβεβαιώνοντας έτσι το κλίμα σύγκλισης που διαμορφώθηκε.

Η κοινή αντίληψη των δημάρχων για την αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με τον Γιάννη Μώραλη, τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη μεταξύ των δημάρχων της χώρας, ανεξαρτήτως της κομματικής τους προέλευσης. Η αντίληψη αυτή αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της.

Ο κ. Μώραλης επεσήμανε ότι η μόνη διαφορά μεταξύ των δημάρχων εντοπίζεται στον τρόπο και την ένταση με την οποία αναδεικνύονται τα προβλήματα και διεκδικούνται λύσεις από την κυβέρνηση. Αυτό υποδηλώνει μια βασική συμφωνία στην αναγνώριση των ζητημάτων, αλλά πιθανώς διαφορετικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία και τη διεκδίκηση.

Η οριακή κατάσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο δήμαρχος Πειραιά υπογράμμισε με έμφαση ότι η ουσία της κατάστασης παραμένει μία: η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε οριακό σημείο. Περιέγραψε την παρούσα κατάσταση ως τη σοβαρότερη κρίση που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Η δήλωση αυτή του Γιάννη Μώραλη αναδεικνύει το μέγεθος των προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι δήμοι, οι οποίοι αποτελούν τον πρώτο βαθμό επαφής των πολιτών με τη διοίκηση. Η αναφορά σε «οριακό σημείο» και «σοβαρότερη κρίση» σηματοδοτεί την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ο κίνδυνος γενικευμένης κατάρρευσης και οι επιπτώσεις

Ο Γιάννης Μώραλης προειδοποίησε για έναν ολοένα και πιο ορατό κίνδυνο γενικευμένης κατάρρευσης των Δήμων. Αυτός ο κίνδυνος, όπως τόνισε, θα γίνει πραγματικότητα εάν δεν ληφθούν άμεσα συγκεκριμένες αποφάσεις και δεν αναληφθούν ουσιαστικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κατάρρευσης θα είναι άμεσες και δυσάρεστες, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η δήλωση αυτή καθιστά σαφές ότι η επίλυση των ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αφορά μόνο τους δήμους, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας.

Η πολιτική σημασία του συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Οι ζυμώσεις μεταξύ των δημάρχων, όπως αυτή των κ.κ. Δούκα και Μώραλη, θεωρούνται πολύ ενδιαφέρουσες, ειδικά ενόψει του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Το συνέδριο αυτό έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι παράγει μείζονα πολιτικά αποτελέσματα, καθιστώντας το ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση πολιτικών και την ανάδειξη των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η δυναμική που αναπτύσσεται πριν από το συνέδριο, με συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των δημάρχων, υπογραμμίζει την προσδοκία για λήψη σημαντικών αποφάσεων και τη διαμόρφωση μιας ενιαίας φωνής από την πλευρά της αυτοδιοίκησης προς την κεντρική κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki