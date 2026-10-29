Χάος στην αλβανική Βουλή με καπνογόνα και συγκρούσεις

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σήμερα στη Βουλή της Αλβανίας, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα και διέκοψαν τη συνεδρίαση. Τα επεισόδια σημειώθηκαν την ώρα που διεξαγόταν ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο σχετικό με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Η ενέργεια αυτή έρχεται εν μέσω ενός κύματος βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν την Αλβανία εδώ και εβδομάδες.

Επεισόδια στην ολομέλεια και δηλώσεις Μπερίσα

Βουλευτές του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος απέκλεισαν το βήμα της Ολομέλειας, ενώ κάποιοι εξ αυτών άναψαν μπλε και κόκκινα καπνογόνα σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, κάποιοι βουλευτές κρατούσαν αναμμένες μπλε καπνογόνα, στο χρώμα του κόμματος, ενώ άλλοι ύψωναν φωτογραφίες διαδηλωτών που είχαν τραυματιστεί από χτυπήματα αστυνομικών ή πλαστικές σφαίρες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με κυβερνητικούς βουλευτές και πέταξαν μπουκάλια με νερό προς τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική πλειοψηφία από το βήμα της Βουλής. Χαρακτήρισε τους βουλευτές της πλειοψηφίας «εγκληματίες» και δήλωσε πως «τους αξίζει να τους ρίξουν δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, να έχουν σπασμένα κρανία και σπασμένα κόκαλα — όχι στους νέους». Λίγο μετά τις δηλώσεις του, το μικρόφωνό του απενεργοποιήθηκε, ενώ γύρω του είχαν συγκεντρωθεί βουλευτές της παράταξής του.

Το κύμα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Η Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα κύματα διαδηλώσεων τους τελευταίους μήνες, με τις κινητοποιήσεις να έχουν κατακλύσει το κέντρο των Τιράνων από τα μέσα Οκτωβρίου και να έχουν απλωθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας. Επικεφαλής των κινητοποιήσεων είναι οι φοιτητές, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαδηλώσεις έχουν χαρακτηριστεί από βίαια επεισόδια σε πολλές περιπτώσεις. Κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες παραδόθηκαν στις φλόγες, βιτρίνες καταστημάτων έγιναν θρύψαλα και πλάκες από τα πεζοδρόμια χρησιμοποιήθηκαν ως βλήματα κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Αυτό το κύμα οργής διαδέχθηκε τις γενικά ήρεμες κινητοποιήσεις του καλοκαιριού, κατά τις οποίες οι διαδηγητές αντιδρούσαν στο σχέδιο της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ να χτίσει ένα πολυτελές θέρετρο στις αλβανικές ακτές.

Οι αιτίες πίσω από τη λαϊκή δυσαρέσκεια

Η διαφθορά στην κυβέρνηση αναφέρεται ως το «καύσιμο» των κινητοποιήσεων, τροφοδοτώντας τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Οι νέοι, ειδικότερα, διαμαρτύρονται έντονα για την ανεργία που μαστίζει τη χώρα και την υποβαθμισμένη εκπαίδευση. Αυτά τα ζητήματα έχουν οδηγήσει σε μια ευρεία λαϊκή κινητοποίηση που απαιτεί αλλαγές.

Οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση του Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά την Αλβανία εδώ και 13 χρόνια. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και πέρυσι εξασφάλισε την τέταρτη θητεία του, αντιμετωπίζοντας πλέον την πιο δύσκολη δοκιμασία της διακυβέρνησής του.

Νέα μέτρα για τον περιορισμό της βίας

Εν μέσω των συνεχιζόμενων ταραχών, ανακοινώθηκαν νέα μέτρα με στόχο τον περιορισμό της βίας. Χθες ή την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα κατά της βίας στις διαδηλώσεις.

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν την επιβολή προστίμων ύψους 500.000 λεκ, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.200 δολάρια. Το πρόστιμο αυτό θα επιβάλλεται σε όποιον συμμετέχει σε διαδήλωση που εκτρέπεται σε βία, ακόμη και αν το άτομο δεν διαπράττει προσωπικά βίαιες πράξεις. Αυτή η απόφαση έρχεται ως απάντηση στα επεισόδια που έχουν σημειωθεί και έχει ως στόχο να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit