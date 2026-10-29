Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα σκιάζει την προεκλογική εκστρατεία του Πέδρο Σάντσεθ

Η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ούρδα, κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας, με τουλάχιστον 69 νεκρούς, έχει ανατρέψει τα δεδομένα για τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Το δυστύχημα έρχεται έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, ρίχνοντας βαριά σκιά στην προεκλογική εκστρατεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πολιτική πίεση, με τον υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής.

Επιδείνωση της κατάστασης και έρευνες για τα αίτια

Ο απολογισμός των θυμάτων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρντα του Τολέδο ανήλθε στους 69, καθώς οι διασώστες εντόπισαν ακόμη μία σορό στο σημείο της φονικής σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας. Την είδηση για τον εντοπισμό της πρόσθετης σορού ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε.

Στο σημείο της τραγωδίας, η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME) και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις καθαρισμού, έχοντας απομακρύνει ένα από τα βαγόνια που είχε κατρακυλήσει στο πρανές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στα αίτια του δυστυχήματος, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για «ανθρώπινο λάθος» στο κέντρο ελέγχου.

Από τους συνολικά 110 τραυματίες που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα στην περιφέρεια, οι 60 έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ 50 εξακολουθούν να νοσηλεύονται «σε ποικίλη κατάσταση σοβαρότητας». Ο Γκαρθία-Πάχε τόνισε ότι τέσσερα άτομα που βρισκόντουσαν στην πλέον κρίσιμη κατάσταση «παρουσιάζουν θετική εξέλιξη», εκφράζοντας αισιοδοξία για την τελική έκβαση της υγείας τους.

Πολιτική αναταραχή και εθνικό πένθος

Το δυστύχημα, με τους 69 νεκρούς, σημειώθηκε έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία, διαταράσσοντας την προεκλογική στρατηγική του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ. Η Ισπανία διανύει την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους, γεγονός που έχει επισκιάσει κάθε άλλη πολιτική δραστηριότητα.

Η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία επαναφέρει με δραματικό τρόπο τα ερωτήματα για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και τη διαχείριση των δημόσιων υποδομών. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πολιτική πίεση, ενώ στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, καθώς η συζήτηση για τις ευθύνες της κυβέρνησης κυριαρχεί.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει δεσμευτεί ότι θα ενισχυθεί η ασφάλεια των σιδηροδρόμων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που έχουν προκύψει μετά το δυστύχημα. Ωστόσο, το νέο αυτό γεγονός, μετά την τραγωδία στο Αδαμούθ τον Ιανουάριο, εντείνει την ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ανατροπή της προεκλογικής στρατηγικής του PSOE

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ επιχειρούσε να καλλιεργήσει κλίμα αισιοδοξίας και να προσελκύσει νεότερους ψηφοφόρους, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας. Ωστόσο, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Mundo, η τραγωδία ανέτρεψε μέσα σε λίγες ώρες την εικόνα που προσπαθούσε να οικοδομήσει το κόμμα του Σάντσεθ.

Το προεκλογικό μήνυμα υποχώρησε μπροστά στο τριήμερο εθνικό πένθος και στη συζήτηση για τις ευθύνες της κυβέρνησης. Πηγές του PSOE παραδέχονται ότι «είναι ένα πολύ σκληρό πλήγμα», καθώς η πολύνεκρη σύγκρουση έρχεται να προστεθεί στην τραγωδία που είχε σημειωθεί στο Αδαμούθ τον Ιανουάριο, εντείνοντας την ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Αλλαγή προτεραιοτήτων και ακυρώσεις εκδηλώσεων

Η αλλαγή του σκηνικού ήταν απότομη για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Μόλις μία ώρα πριν γίνει γνωστή η σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, είχε δημοσιευθεί συνέντευξη του πρωθυπουργού σε δημοφιλές podcast με μεγάλη απήχηση στους millennials. Η εμφάνιση αυτή εντασσόταν στην επικοινωνιακή στρατηγική του πρωθυπουργού, που στόχευε στην προσέγγιση νεότερων ψηφοφόρων και στην προβολή μιας πιο προσιτής εικόνας του ίδιου και του PSOE.

Μετά την ανακοίνωση του δυστυχήματος, όμως, οι προτεραιότητες άλλαξαν άρδην. Προγραμματισμένες δραστηριότητες ανεστάλησαν, προεκλογικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν και η κυβέρνηση επικεντρώθηκε στη διαχείριση της κρίσης. Η προσοχή στράφηκε στην κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών και στις ευθύνες των αρμόδιων υπηρεσιών, αφήνοντας πίσω την προεκλογική ατζέντα.

Εκλογικές προβλέψεις και φόβοι για την αντιπολίτευση

Πριν από την τραγωδία, οι εκτιμήσεις στο εσωτερικό του PSOE έκαναν λόγο για δυνατότητα εξασφάλισης 125 έως 145 εδρών, με στελέχη να περιγράφουν την πορεία του κόμματος ως σταθερά ανοδική. Η στρατηγική του Σάντσεθ στηριζόταν στην ανάδειξη μιας σαφούς πολιτικής επιλογής: τη συνέχιση της διακυβέρνησης από τους Σοσιαλιστές ή την ανάληψη της εξουσίας από τη δεξιά, με τη συμμετοχή της ακροδεξιάς.

Το δυστύχημα, ωστόσο, δημιουργεί νέα δεδομένα και έντονους φόβους στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εκφράζονται ανησυχίες ότι η αντιπολίτευση θα αξιοποιήσει την τραγωδία για να ενισχύσει την κριτική της προς τον πρωθυπουργό και να απαιτήσει την αποχώρησή του, επηρεάζοντας ενδεχομένως το εκλογικό αποτέλεσμα της 29ης Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos