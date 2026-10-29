Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει σε «40άρια» εν μέσω περιοδειών και προκλήσεων στην περιφέρεια

Μετά την πρόσφατη περιοδεία του πρωθυπουργού στο Κιλκίς, όπου έθεσε τον εκλογικό στόχο για «40άρια», η Νέα Δημοκρατία στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στην Ήπειρο. Υπουργοί, υφυπουργοί και κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν νέα αποστολή στις 29 και 30 Οκτωβρίου, με σαφές πολιτικό βάρος. Σκοπός της εξόρμησης είναι η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου και η αναθέρμανση της σχέσης με τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να πειστούν ξανά.

Ο εκλογικός στόχος και το μήνυμα του πρωθυπουργού

Το σύνθημα του Κυριάκου Μητσοτάκη «40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε» έδωσε τον τόνο κατά την πρόσφατη περιοδεία του στο Κιλκίς, σηματοδοτώντας τον υψηλό εκλογικό πήχη που θέτει η κυβερνητική παράταξη. Αυτή η αναφορά λειτουργεί ως κάλεσμα συσπείρωσης για τα μέλη και τους ψηφοφόρους του κόμματος, ενόψει των επερχόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «εκλογικές θερμοκρασίες καύσωνα» που αναμένονται την άνοιξη του 2027, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προετοιμασίας και της κινητοποίησης. Το μήνυμα αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβερνητική παράταξη επιδιώκει να διατηρήσει την εκλογική της δυναμική και να ενισχύσει την παρουσία της στην περιφέρεια.

Η νέα κυβερνητική εξόρμηση στην Ήπειρο

Η Νέα Δημοκρατία, μετά τις επισκέψεις υπουργικών και βουλευτικών κλιμακίων στη Βόρεια Ελλάδα λίγο πριν από τη φετινή ΔΕΘ, εστιάζει τώρα στην Ήπειρο. Η συγκεκριμένη περιοδεία, προγραμματισμένη για τις 29 και 30 Οκτωβρίου, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής εξόδου στην περιφέρεια, με στόχο την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.

Η αποστολή των υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών έχει ως βασικό αντικείμενο την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου που έχει συντελεστεί. Παράλληλα, επιδιώκεται η αναθέρμανση της σχέσης με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι καλούνται να ενημερωθούν και να πειστούν εκ νέου για τις κυβερνητικές πολιτικές και πρωτοβουλίες.

Προκλήσεις και άγχος επανεκλογής

Η απόσταση από τις προηγούμενες μεγάλες εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας τροφοδοτεί ένα άγχος επανεκλογής εντός της κυβερνητικής παράταξης. Αυτό το κλίμα επηρεάζει τις προσωπικές στρατηγικές των στελεχών και δημιουργεί δυσκολίες στον συντονισμό των δράσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η έξοδος των υπουργών στην περιφέρεια μπορεί να ερμηνευθεί και ως μια προσπάθεια να αποκτήσει η κυβερνητική παράταξη έναν κοινό βηματισμό. Επιδιώκεται επίσης η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου πολιτικής παρέμβασης, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις και να ενισχυθεί η συνοχή του κόμματος.

Το αναπτυξιακό και δημογραφικό χάσμα της Ηπείρου

Η Ήπειρος αποτελεί ένα απαιτητικό πεδίο για την κυβερνητική προσπάθεια, καθώς αντιμετωπίζει σημαντικά αναπτυξιακά και δημογραφικά ζητήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2024, τα οποία παρουσιάζει το EpirusPost, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιοχής, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, βρίσκεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτός ο δείκτης, αν και δεν ταυτίζεται πλήρως με το εισόδημα των νοικοκυριών, αποτυπώνει ένα σαφές αναπτυξιακό χάσμα.

Στην ίδια εικόνα προστίθεται και το δημογραφικό πρόβλημα. Το Epirusgate, επικαλούμενο στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφει για το 2025 στην Ήπειρο 1.596 γεννήσεις έναντι 3.976 θανάτων. Αυτή η αναλογία καθιστά την παραμονή των νέων στον τόπο τους, την εξασφάλιση εργασίας και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, κρίσιμα ζητήματα για την περιοχή. Για τα κυβερνητικά στελέχη, το ουσιαστικό τεστ θα είναι αν οι εξαγγελίες τους καταφέρουν να απαντήσουν στην ανάγκη των κατοίκων να βλέπουν μέλλον στον τόπο τους.

Οργανωτική διάρθρωση και στελέχη στην περιοδεία

Ο σχεδιασμός της περιοδείας στην Ήπειρο συνδυάζει θεσμικές συναντήσεις με κομματική κινητοποίηση, αναδεικνύοντας τη διπλή φύση της εξόρμησης. Υπό τον συντονισμό του Θανάση Κοντογεώργη, έχουν προγραμματιστεί επαφές με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των επιμελητηρίων της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση και τη συζήτηση για τα τοπικά ζητήματα.

Παράλληλα, στις τοπικές κομματικές συνεδριάσεις θα συμμετάσχουν κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής και ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης. Αυτή η διάταξη υποδηλώνει ότι η παρουσίαση των κυβερνητικών πολιτικών συνδέεται άμεσα με την ενεργοποίηση και την ενίσχυση του κομματικού μηχανισμού στην περιφέρεια.

Το πολυπληθέστερο κλιμάκιο της κυβέρνησης κατευθύνεται στα Ιωάννινα, όπου θα βρεθούν η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και σειρά υφυπουργών. Στην Άρτα προγραμματίζεται η παρουσία των Μαργαρίτη Σχοινά, Μάριου Θεμιστοκλέους και Κώστα Κατσαφάδου. Για τη Θεσπρωτία, έχει οριστεί η Λίνα Μενδώνη και ο Γιάννης Βρούτσης, ενώ στην Πρέβεζα θα μεταβεί ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Την προσπάθεια αυτή θα πλαισιώσουν οι τοπικοί βουλευτές και οι οργανώσεις του κόμματος, ενισχύοντας την παρουσία της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ήπειρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki