Η ΕΛ.Α.Σ. θέτει την εντιμότητα ως κεντρικό άξονα πολιτικής παρέμβασης

Η Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, μέσω της ΕΛ.Α.Σ., επαναφέρει την εντιμότητα ως κεντρικό άξονα της πολιτικής της παρέμβασης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, επιχειρεί να συνδέσει διάφορες κυβερνητικές υποθέσεις που βρίσκονται στο προσκήνιο, θέτοντας ένα ενιαίο ερώτημα. Αυτό το ερώτημα αφορά το ποιοι ελέγχουν τη διαχείριση της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος, καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι μηχανισμοί ελέγχου, όπως υποστηρίζεται, δεν εντόπισαν εγκαίρως όσα καταγγέλλονται.

Καταγγελίες για «ρεκόρ διαφθοράς»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου έκανε λόγο για «ρεκόρ διαφθοράς» στην κυβέρνηση, παραθέτοντας ως ενδείξεις μιας ευρύτερης κρίσης τις υποθέσεις των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Στις περιπτώσεις αυτές προστέθηκαν οι απευθείας αναθέσεις και η γενικότερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, που αποτελούν σημεία αιχμής της κριτικής της ΕΛ.Α.Σ.

Το ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία των ελέγχων βρίσκεται στον πυρήνα της κριτικής της εκπροσώπου. Με αφορμή υποθέσεις φοροδιαφυγής, μεταξύ των οποίων αναφέρθηκε και εκείνη της Pizza Fan, η κ. Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι «πουθενά δεν λειτούργησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί».

Απουσία ελέγχων και ο ρόλος της Δικαιοσύνης

Όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., οι εν λόγω υποθέσεις αναδείχθηκαν μέσα από έρευνες της Δικαιοσύνης και καταγγελίες που υποβλήθηκαν προς την Οικονομική Εισαγγελία. Κατά την εκτίμησή της, δεν προέκυψαν από τους τακτικούς μηχανισμούς ελέγχου, γεγονός που υπογραμμίζει την αδυναμία των υφιστάμενων δομών.

Από εκεί, η κριτική επεκτάθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στον χώρο του μπάσκετ. Η κ. Κουφονικολάκου ζήτησε να εξηγηθεί πώς ήταν δυνατόν, όπως ανέφερε, να συνεχίζονται επί χρόνια παρατυπίες χωρίς να εντοπίζονται από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς.

«Φωτογραφική διάταξη» στην ΕΟΚ και κυβερνητικές επιλογές

Για την υπόθεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. έκανε λόγο για μια «φωτογραφική διάταξη» που θεσπίστηκε το 2009. Η διάταξη αυτή, όπως υποστήριξε, απέκλεισε λόγω ηλικίας τον τότε πρόεδρο, Γιώργο Βασιλακόπουλο, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Λιόλιου.

Σε δήλωσή της, η κ. Κουφονικολάκου συνέδεσε την παρέμβαση αυτή με τον τότε υπουργό, Λευτέρη Αυγενάκη, και με κυβερνητικές επιλογές που, κατά την ΕΛ.Α.Σ., ευνόησαν συγκεκριμένα πρόσωπα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο αμφισβήτησης για τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Ερωτήματα για επιδοτήσεις και διορισμούς

Η ίδια γραμμή κριτικής επεκτάθηκε σε ζητήματα επιδοτήσεων και διορισμών, με την κ. Κουφονικολάκου να ζητά απαντήσεις για τις επιδοτήσεις προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κουλκουδίνα. Το ζήτημα αυτό τέθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. έθεσε ερωτήματα σχετικά με ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία, όπως ανέφερε, προορίζονταν για αλιείς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αυτά τα κονδύλια φέρεται να κατέληξαν σε «γαλάζιους ευνοούμενους», ενισχύοντας τις αιτιάσεις για αδιαφανείς πρακτικές.

Ο ρόλος του Μπεκίρη και το αίτημα λογοδοσίας

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Κουφονικολάκου έθεσε ερωτήματα για τον ρόλο του Μπεκίρη, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή. Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου τοποθετήθηκε, τα προσόντα του, καθώς και για το ποιος τον αμείβει και ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχό του.

Μετά την αποχώρησή του, η εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν κλείνει, αλλά «τώρα ανοίγει», συνδέοντας πολιτικά τον χρόνο της αποχώρησης με την υπόθεση Λιόλιου. Η ΕΛ.Α.Σ. μετατρέπει έτσι τις επιμέρους καταγγελίες σε ένα συνολικό αίτημα λογοδοσίας, απαιτώντας να αποσαφηνιστούν οι κανόνες, οι αρμοδιότητες και οι διαδρομές του δημόσιου χρήματος, με ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με πληροφορίες από: Newsit