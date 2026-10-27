Άνοιξαν οι κάλπες στο Ισραήλ για την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού

Σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι κάλπες άνοιξαν στο Ισραήλ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Οι πρώτοι ψηφοφόροι έχουν ήδη αρχίσει να προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει τον επόμενο πρωθυπουργό του Ισραήλ και θα διαμορφώσει τη γεωπολιτική στρατηγική της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η εκλογική διαδικασία και τα αποτελέσματα

Οι κάλπες, οι οποίες άνοιξαν νωρίς το πρωί της Τρίτης, θα παραμείνουν ανοιχτές για τους ψηφοφόρους έως τις 22:00, ώρα Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν τους εκπροσώπους που θα τους οδηγήσουν στην επόμενη κυβερνητική θητεία.

Αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών, τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του Ισραήλ αναμένεται να μεταδώσουν τις πρώτες εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ωστόσο, τα επίσημα και τελικά αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης δεν θα ανακοινωθούν άμεσα, αλλά θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης και την επικύρωση των ψήφων.

Το διακύβευμα της αναμέτρησης

Η σημερινή εκλογική διαδικασία στο Ισραήλ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο νικητής θα αναλάβει το τιμόνι της χώρας σε μια περίοδο με σημαντικές προκλήσεις. Η αναμέτρηση αυτή θα κρίνει όχι μόνο ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το Ισραήλ σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Ειδικότερα, η επιλογή του νέου ηγέτη θα επηρεάσει άμεσα τη γεωπολιτική στρατηγική της χώρας στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν από την επόμενη κυβέρνηση αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στις διεθνείς σχέσεις και τις περιφερειακές ισορροπίες.

Οι βασικοί διεκδικητές της πρωθυπουργίας

Στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης βρίσκεται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος διεκδικεί εκ νέου την πρωθυπουργία. Απέναντί του, ως πολιτικός του αντίπαλος, στέκεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, ένας από τους βασικούς διεκδικητές της ηγεσίας.

Η μάχη για την πρωθυπουργία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να πείσουν τους ψηφοφόρους για την καταλληλότητα των προτάσεών τους. Η έκβαση της αναμέτρησης θα καθορίσει ποιος θα αναλάβει τα ηνία της χώρας για την επόμενη περίοδο.

Η παρουσία του Γκάντι Άιζενκοτ στα εκλογικά τμήματα

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος αποτελεί τον πολιτικό αντίπαλο του Νετανιάχου σε αυτή την εκλογική διαδικασία, ήταν ιδιαίτερα ενεργός από νωρίς το πρωί της Τρίτης. Επισκέφθηκε διάφορα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, δείχνοντας την παρουσία του και την επαφή του με τους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο Άιζενκοτ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες που προσέρχονταν στις κάλπες. Οι συζητήσεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειάς του να επικοινωνήσει απευθείας με τους ψηφοφόρους και να μεταφέρει το μήνυμά του λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Enikos