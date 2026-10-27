Τέσσερις νέους αναπληρωτές εκπροσώπους ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε την ενίσχυση του επικοινωνιακού της επιτελείου με τέσσερις νέους αναπληρωτές εκπροσώπους. Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου, Αλεξάνδρα Σδούκου, αναλαμβάνει διευρυμένες αρμοδιότητες στον συντονισμό της επικοινωνίας του κυβερνώντος κόμματος.

Οι αλλαγές αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δρομολογεί και άλλες αναδιαρθρώσεις στις γραμματείες, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προεδρεύσει συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Ενίσχυση του επικοινωνιακού επιτελείου

Η Νέα Δημοκρατία προχωρά στην ανακοίνωση τεσσάρων νέων αναπληρωτών εκπροσώπων, ενισχύοντας το επικοινωνιακό της επιτελείο. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια προσπάθεια για περαιτέρω οργάνωση και συντονισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής του κυβερνώντος κόμματος.

Οι νέες προσθήκες στο δυναμικό της ΝΔ αναμένεται να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη προβολή των θέσεων και των δράσεων του κόμματος προς το κοινό. Η επιλογή προσώπων με διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα και εμπειρίες υποδηλώνει μια προσέγγιση που στοχεύει στην κάλυψη ευρύτερου φάσματος θεμάτων και κοινών.

Τα νέα πρόσωπα και το προφίλ τους

Μεταξύ των τεσσάρων νέων αναπληρωτών εκπροσώπων συγκαταλέγεται η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, η οποία κατάγεται από τη Μεσσηνία. Η παρουσία της αναμένεται να ενισχύσει την εκπροσώπηση του κόμματος σε θέματα που άπτονται του νομικού χώρου.

Επίσης, τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου αναλαμβάνει η Πώλα Δαμιανού, επίσης δικηγόρος, η οποία έχει ενεργή πολιτική δράση και έχει πολιτευτεί στην Α’ Αθηνών. Η εμπειρία της από την εκλογική διαδικασία και την επαφή με τους πολίτες στην πρωτεύουσα θεωρείται σημαντική για τον νέο της ρόλο.

Εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτική επιστήμη

Στο επικοινωνιακό σχήμα της Νέας Δημοκρατίας εντάσσεται και ο Οδυσσέας Νασιμπιάν. Πρόκειται για δικηγόρο, ο οποίος έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος στη Νέα Σμύρνη, φέρνοντας μαζί του την εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της άμεσης επαφής με τα προβλήματα των πολιτών.

Την τετράδα συμπληρώνει ο πολιτικός επιστήμονας Χρήστος Λαγκαδιανός. Η εξειδίκευσή του στην πολιτική επιστήμη αναμένεται να προσδώσει μια πιο θεωρητική και αναλυτική διάσταση στην επικοινωνιακή προσέγγιση του κόμματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τεκμηριωμένων θέσεων.

Διευρυμένες αρμοδιότητες για την Αλεξάνδρα Σδούκου

Παράλληλα με τις νέες προσθήκες, η Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία κατέχει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αποκτά επιπρόσθετες αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν στον συντονισμό της επικοινωνίας του κυβερνώντος κόμματος, υπογραμμίζοντας την κεντρική της θέση στο επικοινωνιακό επιτελείο.

Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της κ. Σδούκου δείχνει την πρόθεση του κόμματος να ενισχύσει τον κεντρικό έλεγχο και τη συνοχή στο μήνυμά του, διασφαλίζοντας έναν ενιαίο και συντονισμένο τρόπο επικοινωνίας προς τα έξω.

Αλλαγές και συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας

Οι ανακοινώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών που δρομολογεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κ. Κυρανάκης προχωρά σε αναδιαρθρώσεις και σε άλλες γραμματείες του κόμματος, σηματοδοτώντας μια περίοδο εσωτερικής ανανέωσης και αναδιοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί τα κομματικά γραφεία την ερχόμενη Δευτέρα. Εκεί, θα προεδρεύσει της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να συζητηθούν και να επικυρωθούν οι αλλαγές αυτές, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την πορεία του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki