Η υπουργός Εργασίας για Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλουν μισθούς και εισφορές

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων Pizza Fan και «Χωριάτικο» έστειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός υπογράμμισε ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις παραμένουν υποχρεωμένες να καταβάλουν κανονικά τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους. Αυτό ισχύει παρά τις εξελίξεις στις υποθέσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών.

Το μήνυμα της υπουργού Εργασίας

Μιλώντας στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA, η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν έχει εκδοθεί καμία διοικητική ή άλλη εντολή για το κλείσιμο των επιχειρήσεων Pizza Fan και «Χωριάτικο». Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις εργασίας εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο προσωπικό τους.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η διερεύνηση των υποθέσεων από τις αρμόδιες αρχές δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη λύση των εργασιακών σχέσεων. Οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές και οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία υποχρεώσεις εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως.

Ενεργές οι συμβάσεις και οι υποχρεώσεις

Ειδικότερα, αναφερόμενη στην Pizza Fan, η κ. Κεραμέως δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν φαίνεται καμία εντολή, διοικητική ή άλλη, που να οδηγεί στο κλείσιμο της επιχείρησης». Αυτή η δήλωση καθιστά σαφές ότι, όσο δεν υπάρχει επίσημη εντολή για διακοπή λειτουργίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους προς τους εργαζομένους.

Όπως εξήγησε η υπουργός, η επιχείρηση έχει μια υποχρέωση, με βάση την εργατική νομοθεσία, να πληρώσει. Αυτό περιλαμβάνει την καταβολή των απολαβών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών. Πρέπει, δηλαδή, να συμμορφωθεί με όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Με τη δήλωση αυτή, η κ. Κεραμέως κατέστησε σαφές ότι η ευθύνη για τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων εξακολουθεί να βαρύνει την εργοδοσία, για όσο διάστημα οι εργασιακές συμβάσεις παραμένουν σε ισχύ.

Τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα

Παράλληλα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις, η κ. Κεραμέως παρουσίασε και τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα της Pizza Fan. Τα σενάρια αυτά περιγράφουν τις πιθανές εξελίξεις για την επιχείρηση στο μέλλον. Το πρώτο σενάριο αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, διατηρώντας την τρέχουσα κατάσταση.

Το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι η εξαγορά της επιχείρησης από άλλο σχήμα ή επενδυτή. Τέλος, το τρίτο σενάριο προβλέπει το ενδεχόμενο η επιχείρηση να κλείσει οριστικά. Η υπουργός εξήγησε τι θα συμβεί σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, τονίζοντας τη σημασία της παρακολούθησης των εξελίξεων.

Στήριξη των εργαζομένων και παρακολούθηση

Η υπουργός Εργασίας διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων των εν λόγω επιχειρήσεων. Το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση. Στόχος είναι να υπάρξει η προβλεπόμενη στήριξη, ανάλογα με την πορεία και την κατάληξη της υπόθεσης.

Η δέσμευση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του υπουργείου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στην εργασιακή τους κατάσταση. Η παρακολούθηση των εξελίξεων είναι συνεχής, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα την κατάλληλη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Newsit