Το συνέδριο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο εισήγαγε νέο πολιτικό πολιτισμό στην Αθήνα

Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η Αθήνα φιλοξένησε το Συνέδριο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο και το Συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Η εκδήλωση αυτή χαρακτηρίστηκε ως ένα διαφορετικό συνέδριο, το οποίο εισήγαγε έναν νέο πολιτικό πολιτισμό και μια νέα σχέση μεταξύ της πολιτικής και του πολίτη, ξεχωρίζοντας από τα καθιερωμένα κομματικά πρότυπα.

Το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από πληθώρα γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή των παγκόσμιων ισορροπιών. Υπερδυνάμεις εμφανίζουν σημάδια κάμψης, ενώ νέες παγκόσμιες δυνάμεις και συμμαχίες αναδύονται στο διεθνές προσκήνιο.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, η Ευρώπη εμφανίζεται αμήχανη και αδύναμη. Παρατηρείται μια στροφή προς τη στρατιωτικοποίηση της οικονομίας της, με ενίσχυση των πολεμικών εξοπλισμών, γεγονός που αποδυναμώνει τις επενδύσεις σε κοινωνικές πολιτικές.

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας

Η Ελλάδα, μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, βρίσκεται βυθισμένη στην αδράνεια. Έχει υιοθετήσει τη λογική του «δεδομένου συμμάχου», με αποτέλεσμα να έχει χάσει τη διεθνή παρεμβατική και ενεργητική εξωτερική της πολιτική. Η μία αποτυχία διαδέχεται την άλλη, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις εξελίξεις σχετικά με το Τουρκολυβικό μνημόνιο και τη Μονή Σινά.

Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακούγονται εξαγγελίες και διθύραμβοι για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αδυνατεί, εδώ και δύο χρόνια, να ποντίσει ένα καλώδιο στην Κάσο. Μεγάλα λόγια ακούγονται επίσης για σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες και κάθετους διαδρόμους.

Παρόλα αυτά, το ερώτημα παραμένει σχετικά με το πραγματικό όφελος για την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος ούτε στην ακρίβεια. Όλα παραπέμπονται στο μέλλον με πολλά «θα» και στην καλή διάθεση των καρτέλ.

Η εσωτερική πολιτική σκηνή

Στην εσωτερική πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση, αντί να προσφέρει απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, αυτοθαυμάζεται για τις δημοσκοπικές της επιτυχίες. Παράλληλα, η δημοκρατική αντιπολίτευση ερίζει για τη δεύτερη θέση, δημιουργώντας ένα κλίμα εσωστρέφειας.

Την ίδια στιγμή, ο θυμός της κοινωνίας τροφοδοτεί την ακροδεξιά, η οποία εμφανίζεται επιθετικά στο πολιτικό σκηνικό.

Η ανάγκη για δημοκρατική διέξοδο

Μέσα σε αυτό το γκρίζο και περίεργο πολιτικό τοπίο, αναδεικνύεται η ανάγκη για μια δημοκρατική διέξοδο. Απαιτείται μια απάντηση που θα πείθει, θα εμπνέει και θα κινητοποιεί την κοινωνία.

Αυτή η πολιτική δύναμη πρέπει να είναι απαλλαγμένη από εξαρτήσεις του παρελθόντος και συμφέροντα. Να είναι δημοκρατική και συμμετοχική, ανοικτή στην κοινωνία, καθώς και σε κάθε κριτική και κρίση. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, ανθρωπισμό και να διαθέτει ένα συγκεκριμένο ριζοσπαστικό πρόγραμμα με απαντήσεις στα μείζονα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Το συνέδριο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο

Το συνέδριο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το περασμένο σαββατοκύριακο, ήταν διαφορετικό από τα κλασικά συνέδρια των κομμάτων. Χαρακτηρίστηκε από θεματικές συζητήσεις και πλούσιο προβληματισμό, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, συζητήθηκαν θέματα που δύσκολα «ανοίγονται», όπως η αυτοδιάθεση, τα προσωπικά δεδομένα, οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και η τεχνητή νοημοσύνη. Η εικόνα του συνεδρίου διέφερε από τους απέραντους μονολόγους και το χαοτικό κλίμα που συνήθως επικρατεί σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Το συνέδριο εισήγαγε έναν νέο πολιτικό πολιτισμό και μια νέα σχέση μεταξύ της πολιτικής και του πολίτη, αναδεικνυόμενο ως το πιο πολιτικό συνέδριο. Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ δηλώνουν την πρόθεσή τους να παραμείνουν ενεργοί και να εισέλθουν στη Βουλή στις επερχόμενες εκλογές.

Με πληροφορίες από: Topontiki