Ισραήλ: Στις κάλπες 7,3 εκατ. πολίτες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την επίθεση της Χαμάς

Περίπου 7,3 εκατομμύρια πολίτες του Ισραήλ προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, στις κάλπες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μετά την επίθεση της Χαμάς. Η εκλογική αυτή αναμέτρηση έρχεται σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας, καθιστώντας την μια ιδιαίτερα σημαντική πολιτική δοκιμασία για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η εκλογική διαδικασία και το ιστορικό πλαίσιο

Οι Ισραηλινοί πολίτες καλούνται σήμερα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων να ανέρχεται σε περίπου 7,3 εκατομμύρια. Αυτές οι βουλευτικές εκλογές είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στο Ισραήλ μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν η χώρα δέχθηκε την επίθεση της Χαμάς, η οποία οδήγησε σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις και πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το κλίμα στο οποίο διεξάγονται οι εκλογές είναι φορτισμένο, καθώς οι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν την κυβερνητική διαχείριση μιας περιόδου γεμάτης προκλήσεις. Τα ζητήματα ασφάλειας, ο πόλεμος και οι έντονες κοινωνικές αντιπαραθέσεις έχουν κυριαρχήσει στην πολιτική ατζέντα, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο εκλογικό τοπίο.

Η κρίσιμη δοκιμασία για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Η σημερινή εκλογική αναμέτρηση θεωρείται μια εξαιρετικά σημαντική πολιτική δοκιμασία για τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι πολίτες θα κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του χειρίστηκε την περίοδο που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από πολεμικές συγκρούσεις, σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας και έντονες εσωτερικές κοινωνικές αντιπαραθέσεις.

Ο 77χρονος Νετανιάχου, ο οποίος έχει συμπληρώσει συνολικά 19 χρόνια στην πρωθυπουργία του Ισραήλ, έχει θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας την ασφάλεια της χώρας. Παρά τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τα κενά ασφαλείας πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιμένει να προβάλλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Το εκλογικό τοπίο και οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί, η εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα στενή. Η συμμαχία της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, υπό την ηγεσία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, βρίσκεται σε στενή μάχη με τη βασική συμμαχία της αντιπολίτευσης. Επικεφαλής της αντιπολιτευόμενης συμμαχίας είναι ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ.

Για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην Κνέσετ, τη Βουλή των 120 εδρών, απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν καμία από τις δύο μεγάλες συμμαχίες να συγκεντρώνει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Αυτό το γεγονός καθιστά πολύ πιθανές τις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, μια διαδικασία που θα μπορούσε να είναι περίπλοκη.

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις και οι θέσεις Νετανιάχου

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει δώσει έμφαση στην εθνική ασφάλεια ως βασικό πυλώνα της πολιτικής του. Έχει υποσχεθεί ότι, εφόσον παραμείνει στην εξουσία, θα «τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν, μια δήλωση που υπογραμμίζει την προσήλωσή του σε μια σκληρή γραμμή εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ αποτελούν κεντρικό σημείο της προεκλογικής του αφήγησης, παρά τις συζητήσεις που συνεχίζονται σχετικά με τα κενά στην ασφάλεια της χώρας πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η προσπάθεια του πρωθυπουργού να προβάλει την αποφασιστικότητα στην άμυνα είναι εμφανής.

Οι αμφιλεγόμενες προτάσεις ακροδεξιών υπουργών

Στην προεκλογική συζήτηση έχουν επίσης ενταχθεί οι θέσεις ορισμένων ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, υπουργοί όπως ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς έχουν παρουσιάσει σχέδια που προβλέπουν την απομάκρυνση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αυτές οι προτάσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης συζήτησης για το μέλλον των παλαιστινιακών εδαφών και την πολιτική του Ισραήλ στην περιοχή, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη τεταμένη προεκλογική ατμόσφαιρα. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς αυτές επηρεάζουν άμεσα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: Newsit