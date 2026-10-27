Η κυβέρνηση πιστώνεται την εξάρθρωση τριών κολοσσιαίων υποθέσεων διαφθοράς

Μια χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για τρεις κολοσσιαίες υποθέσεις βρίσκεται στην αιχμή της επικαιρότητας, με την κυβέρνηση να πιστώνεται την εξάρθρωσή τους. Πρόκειται για το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ, τις φορολογικές απάτες μαμούθ από την Pizza Fan και την αλυσίδα φούρνων Χωριάτικο. Η εξάρθρωση αυτών των υποθέσεων, πέρα από το επιχειρησιακό και οικονομικό τους σκέλος, θεωρείται από κυβερνητικά στελέχη ως «επιχείρηση καθαρά χέρια», παρά τη σημαντική καθυστέρηση στην αποκάλυψή τους.

Οι «δαιδαλώδεις» υποθέσεις και η κυβερνητική οπτική

Οι τρεις υποθέσεις χαρακτηρίζονται ως δαιδαλώδεις, καθώς απαιτήθηκε η συνεργασία πολλών διαφορετικών υπηρεσιών για να «δεθούν» τα στοιχεία. Η κυβέρνηση, μέσω στελεχών της, αποδίδει την επιτυχία της εξάρθρωσης στον εαυτό της, τονίζοντας ότι η επιστροφή των ήδη δεσμευμένων ποσών στον κρατικό κορβανά από τους πρωταγωνιστές και τους συνεργάτες τους αποτελεί απτό αποτέλεσμα των προσπαθειών.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αυτή η «επιχείρηση καθαρά χέρια» θα λειτουργήσει θετικά στην κοινωνία για δύο βασικούς λόγους. Αφενός, απαντά έμπρακτα στην πάγια κατηγορία της αντιπολίτευσης ότι «τιμωρεί τα μικρά ψάρια και αφήνει τα μεγάλα να αλωνίζουν». Αφετέρου, ενισχύει το κυβερνητικό αφήγημα πως η κυβέρνηση ρίχνει βάρος στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ένα ζήτημα που, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, αποτελεί μία από τις βασικές εστίες κοινωνικής δυσαρέσκειας μετά την ακρίβεια.

Το σκάνδαλο με τους φούρνους «Χωριάτικο»

Ιδιαίτερα περίπλοκη θεωρείται η υπόθεση που αφορά στον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο». Για την συγκεκριμένη υπόθεση, υπήρχαν εδώ και καιρό φήμες που τη συνέδεαν με μαστροπία και εμπορία ανθρώπων, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων. Αυτή η παράπλευρη δραστηριότητα φέρεται μάλιστα να είχε το ψευδώνυμο «Λευκός Άρτος».

Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, η φοροδιαφυγή εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Στη δαιδαλώδη αυτή υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται άμεσα και ο γνωστός συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος. Οι αρχές ξεκίνησαν να ερευνούν την υπόθεση πριν από ενάμιση χρόνο, έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες. Όσοι γνωρίζουν τα δεδομένα της υπόθεσης, αναφέρουν ότι έχει μεγάλη έκταση και πολύ βάθος, προβλέποντας ότι όταν αποκαλυφθεί στο σύνολό της, το ύψος των παράνομων δραστηριοτήτων θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι το πόσο εκτεταμένο ήταν το δίκτυο των επαφών που προφανώς διατηρούσε ο εν λόγω επιχειρηματίας μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Αυτό το δίκτυο φέρεται να του επέτρεπε να περνάει κάτω από το ραντάρ των ελέγχων και να ενημερώνεται έγκαιρα για οποιαδήποτε κίνηση εναντίον του στο παρασκήνιο.

Η απάτη μαμούθ της Pizza Fan

Δαιδαλώδης κρίνεται και η απάτη μαμούθ που φέρεται να έστησε ο επιχειρηματίας της Pizza Fan. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των αρχών, η συγκεκριμένη απάτη εκτεινόταν σε βάθος δεκαετίας, υποδεικνύοντας μια μακροχρόνια και συστηματική παράνομη δραστηριότητα.

Οι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, ανάλογα με την περίπτωση και τον βαθμό εμπλοκής τους, αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες προκύπτουν από την έκταση και τη φύση των παράνομων ενεργειών που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Το σκάνδαλο των στημένων παιχνιδιών στο μπάσκετ

Μεταξύ των τριών κολοσσιαίων υποθέσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συγκαταλέγεται και το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ. Αυτή η υπόθεση αποτελεί μέρος της «χιονοστιβάδας αποκαλύψεων» που έχει προκαλέσει ευρύτερο ενδιαφέρον και έχει κινητοποιήσει τις αρχές για την εξάρθρωση των παράνομων κυκλωμάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis