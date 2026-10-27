Εκλογές στο Ισραήλ: Στις κάλπες 7,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι

Περίπου 7,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί ψηφίζουν σήμερα στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η αναμέτρηση χαρακτηρίζεται από αμφίρροπη μάχη μεταξύ της συμμαχίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν προβλέπουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για καμία από τις δύο βασικές πολιτικές συμμαχίες.

Οι πρώτες εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Η σημερινή ψηφοφορία σηματοδοτεί τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Περίπου 7,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί πολίτες καλούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, σε μια περίοδο που η χώρα βιώνει έντονη κοινωνική και πολιτική πόλωση. Η αναμέτρηση αποτελεί ταυτόχρονα και μια δοκιμασία για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι ψηφοφόροι καλούνται να αξιολογήσουν την κυβερνητική πολιτική.

Η σημασία αυτών των εκλογών είναι ιδιαίτερα αυξημένη, δεδομένου του κλίματος που έχει διαμορφωθεί μετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου. Οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της χώρας, αναζητώντας σταθερότητα και αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

Αμφίρροπη αναμέτρηση και προοπτική διαβουλεύσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν μια αμφίρροπη εκλογική μάχη, χωρίς καμία από τις δύο βασικές πολιτικές συμμαχίες να εξασφαλίζει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η συμμαχία της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, με επικεφαλής τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρίσκεται δημοσκοπικά κοντά στον βασικό συνασπισμό της αντιπολίτευσης.

Ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης ηγείται από τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, η αδυναμία οποιασδήποτε πλευράς να εξασφαλίσει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία στην Κνέσετ, δημιουργεί την προοπτική παρατεταμένων διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Διεθνείς επικρίσεις και περιφερειακές ανησυχίες

Η διεξαγωγή των εκλογών πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων διεθνών επικρίσεων που αφορούν τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα εκφράζει ανησυχίες για τη βία των εποίκων και την επέκταση των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τα ζητήματα αυτά συνδέονται άμεσα με την πολιτική της κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία θεωρείται η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ. Η αναμέτρηση συγκεντρώνει επίσης διεθνές ενδιαφέρον λόγω των επανειλημμένων απειλών του Ισραηλινού πρωθυπουργού εναντίον του Ιράν, οι οποίες εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση του περιφερειακού πολέμου, με σοβαρές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το προφίλ και οι δεσμεύσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ηλικία 77 ετών, έχει διατελέσει πρωθυπουργός του Ισραήλ για συνολικά 19 χρόνια, ξεπερνώντας σε θητεία οποιονδήποτε προκάτοχό του. Στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Νετανιάχου προβάλλει την ασφάλεια του Ισραήλ ως βασική του προτεραιότητα. Υποστηρίζει ότι μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, παρά την αποτυχία των μηχανισμών ασφαλείας να αποτρέψουν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Για να ενισχύσει τη θέση του, επικαλείται τα στρατιωτικά πλήγματα που έχουν πραγματοποιηθεί εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολά. Επιπλέον, δεσμεύεται ότι, εφόσον παραμείνει στην εξουσία, θα «τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν, μια δήλωση που έχει προκαλέσει διεθνείς ανησυχίες.

Οι θέσεις των ακροδεξιών υπουργών

Στο πλαίσιο της συμμαχίας του Νετανιάχου, οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς έχουν παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια. Οι δύο υπουργοί έχουν εκφράσει τις προτεραιότητές τους για το μέλλον της χώρας, οι οποίες εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτική γραμμή της δεξιάς και άκρας δεξιάς συμμαχίας.

Οι θέσεις τους συμβάλλουν στην έντονη κοινωνική και πολιτική πόλωση που επικρατεί στο Ισραήλ κατά την περίοδο των εκλογών, καθώς οι δύο αντίπαλες συμμαχίες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο εκλογικό αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας διαφορετικές προτεραιότητες για το μέλλον της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos