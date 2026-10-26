Ο Ντόναλντ Τραμπ επικήρυξε με 1 εκατ. δολάρια την εκλογική νοθεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει με εντυπωσιακό τρόπο το ζήτημα της εκλογικής νοθείας στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ, προσφέροντας αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Η προσφορά αφορά πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη και καταδίκη για εκλογική απάτη. Η ανακοίνωση έρχεται μία εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, θέτοντας εκ νέου το ζήτημα της ακεραιότητας του εκλογικού συστήματος στο προσκήνιο.

Η ανακοίνωση της αμοιβής για εκλογική απάτη

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση της αμοιβής μέσω του Truth Social, της δικής του πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Διευκρίνισε μάλιστα ότι η προσφορά δεν αφορά αποκλειστικά τις επικείμενες εκλογές, αλλά καλύπτει και προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο Τραμπ δήλωσε συγκεκριμένα: «Όποιος αναφέρει απάτη ψηφοφόρων στις προηγούμενες εκλογές ή στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του 2026, θα λάβει 1.000.000 δολάρια μετά τη σύλληψη και την καταδίκη όσων δημιούργησαν την απάτη!».

Η ανακοίνωση αυτή, η οποία επιβεβαιώθηκε και από τον ίδιο ενώπιον δημοσιογράφων, έχει εγείρει ερωτήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξηγηθεί ποιος ακριβώς θα χρηματοδοτήσει την αμοιβή του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί με ποια διαδικασία θα εξετάζονται οι καταγγελίες που θα υποβληθούν, ούτε και ποιος φορέας ή πρόσωπο θα αποφασίζει για την καταβολή της προσφερόμενης αμοιβής.

Το πολιτικό πλαίσιο και οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου

Το χρονικό σημείο της ανακοίνωσης κάθε άλλο παρά περνά απαρατήρητο. Στις 3 Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες. Σε αυτές τις εκλογές, διακυβεύεται ο έλεγχος του Κογκρέσου, με τους Ρεπουμπλικανούς να δίνουν δύσκολες μάχες προκειμένου να διατηρήσουν τις πλειοψηφίες τους και στα δύο σώματα.

Δημοσκοπήσεις που έχουν διεξαχθεί δείχνουν ότι η αναμέτρηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Μεταξύ των ζητημάτων που επιβαρύνουν την κυβέρνηση και επηρεάζουν την κοινή γνώμη βρίσκονται το υψηλό κόστος ζωής, το οποίο απασχολεί έντονα τους πολίτες, καθώς και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Αυτό το οικονομικό περιβάλλον εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση και καθιστά την εκλογική μάχη ακόμη πιο απαιτητική.

Η πάγια στρατηγική του Τραμπ για την εκλογική ακεραιότητα

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει ένα θέμα που βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής στρατηγικής του εδώ και χρόνια. Πρόκειται για την αμφισβήτηση της ακεραιότητας του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ και τον ισχυρισμό ότι απαιτούνται πολύ αυστηρότεροι έλεγχοι στις εκλογικές διαδικασίες. Η προσφορά της αμοιβής εντάσσεται πλήρως σε αυτή τη μακροχρόνια προσέγγιση του πρώην προέδρου.

Η στρατηγική αυτή έχει επανειλημμένα αναδειχθεί από τον Τραμπ, ο οποίος επιμένει στην ανάγκη για διαφάνεια και αυστηρότητα στις εκλογές, προβάλλοντας συνεχώς το ζήτημα της πιθανής νοθείας. Η πρόσφατη κίνηση με την επικήρυξη της εκλογικής νοθείας ενισχύει την προσπάθειά του να διατηρήσει το θέμα στην επικαιρότητα, λίγο πριν από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, επηρεάζοντας ενδεχομένως την ατζέντα.

Παρεμβάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης και αντιδράσεις για την ομοσπονδιακή παρέμβαση

Η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί επιθετικά προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ακεραιότητας των εκλογών, ανεξάρτητα από την πρωτοβουλία του Τραμπ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει από διάφορες Πολιτείες πλήρη στοιχεία των εκλογικών καταλόγων τους. Επιπλέον, έχει προχωρήσει σε 31 δικαστικές προσφυγές με στόχο την απόκτησή τους, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες για να διαπιστωθεί εάν τηρείται η ομοσπονδιακή εκλογική νομοθεσία.

Από την άλλη πλευρά, η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Δημοκρατικοί αξιωματούχοι, ειδικοί σε εκλογικά ζητήματα αλλά και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την ανησυχία τους. Η ανησυχία τους αφορά την πιθανή υπερβολική παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε μια διαδικασία που στις ΗΠΑ οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες τις Πολιτείες. Αυτή η διαφωνία υπογραμμίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην εκλογική διαχείριση και την ισορροπία μεταξύ ομοσπονδιακής και πολιτειακής αρμοδιότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki