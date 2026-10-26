Σφοδρή κόντρα Πολάκη-Γεωργιάδη στη Βουλή με φόντο το νοσοκομείο Χανίων και ραντεβού στην Κρήτη

Μια σφοδρή αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη. Η ένταση ανέβηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του κ. Πολάκη προς τον κ. Γεωργιάδη, η οποία αφορούσε τα προβλήματα υποστελέχωσης στο Νοσοκομείο Χανίων. Η συζήτηση πήρε γρήγορα προσωπική τροπή, με εκατέρωθεν κατηγορίες και μια απρόσμενη πρόσκληση για συνάντηση στην Κρήτη.

Οι καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για το νοσοκομείο Χανίων

Στην επίκαιρη ερώτησή του, ο Παύλος Πολάκης εστίασε στα σοβαρά προβλήματα που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Χανίων. Υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, κυρίως στις παθολογικές κλινικές, καθώς και σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι είχε υποσχεθεί 150 θέσεις προσωπικού για το νοσοκομείο, αλλά τελικά προκήρυξε μόλις 20. Ο κ. Πολάκης σημείωσε επίσης ότι 50 γιατροί φέρονται να απείλησαν με παραίτηση. «Με ταρζανιές πας να απαντήσεις για τους 150. Είπες 150; Έναν μήνα μετά προκήρυξες 20. Είσαι ψεύτης ή δεν είσαι;», ρώτησε ο κ. Πολάκης, καλώντας τον υπουργό να «πάρει λογιστή να του κρατά βιβλία».

Η «απάντηση» του Άδωνι Γεωργιάδη και η αναφορά στο «Χωριάτικο»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε με έντονο ύφος στις κατηγορίες του Παύλου Πολάκη, στρέφοντας την κριτική του στα λογιστικά βιβλία. «Το ότι θα τολμούσατε στη Βουλή εσείς να μου κάνετε υπόδειξη για το πώς θα κρατάω βιβλία όταν όλη η Ελλάδα αναρωτιέται και γελάει με το βίντεο για τα διπλά βιβλία που είχατε δημοσίως παραδεχτεί ότι κρατούσατε ως δήμαρχος Σφακίων», σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός πρόσθεσε, με αιχμηρό τόνο, ότι «σε λίγο θα θελήσει αυτός με το “Χωριάτικο” να σας γνωρίσει, να κρατάτε μαζί τα διπλά βιβλία. Υπόδειξη ο Πολάκης σε μένα για λογιστικά βιβλία, πάει πολύ».

Η διαφωνία για τους αριθμούς και οι προϋπολογισμοί

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τους δύο άνδρες να διαφωνούν για τους αριθμούς και τον τρόπο κατάρτισης των προϋπολογισμών. Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον Παύλο Πολάκη λέγοντας: «Δεν τα πάτε καλά με τους αριθμούς».

Ο κ. Πολάκης επέμεινε στην αρχική του θέση, δηλώνοντας: «Εγώ με τους αριθμούς τα πάω πάρα πολύ καλά, εσύ πρέπει να πάρεις λογιστή να σου κρατά βιβλία». Παράλληλα, εγκαλούσε τον υπουργό Υγείας για τον τρόπο με τον οποίο έχει καταρτίσει τους προϋπολογισμούς, υπογραμμίζοντας τις διαφωνίες του επί των οικονομικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν.

Το ραντεβού στα Χανιά την Παρασκευή

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 θα βρεθεί στα Χανιά. Εκεί, όπως ανέφερε, θα επισκεφθεί το εργοτάξιο όπου κατασκευάζονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, ενώ παράλληλα θα τελέσει εγκαίνια σε διάφορα κέντρα υγείας της περιοχής.

Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε δημόσια τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να παρευρεθεί κι εκείνος στα Χανιά, προτείνοντας μια συζήτηση μπροστά στις κάμερες «για να δούμε ποια είναι η αλήθεια του νοσοκομείου Χανίων». Ο Παύλος Πολάκης αποδέχθηκε άμεσα την πρόσκληση, δηλώνοντας: «Θα αλλάξω το εισιτήριο, θα βγάλω πρωινό (σ.σ. εισιτήριο) για να τα πούμε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Χανίων». Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή, λέγοντας: «Χαίρομαι που θα αλλάξεις την πτήση σου και θα είμαστε μαζί».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit