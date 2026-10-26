Ο υφυπουργός Εξωτερικών απαντά για την «Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας» με το Ισραήλ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, αναφορικά με τη συμμετοχή του σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη. Ο κ. Θεοχάρης απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «ακροδεξιού λόμπι», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ανεπίσημη και διαφανή Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας με το Ισραήλ. Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ, διαβεβαιώνοντας ότι η επίσημη ελληνική θέση για τη διεθνή νομιμότητα παραμένει αμετάβλητη.

Η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, ζητώντας από τον υφυπουργό Εξωτερικών να δώσει διευκρινίσεις. Η ερώτηση αφορούσε τη συμμετοχή του κ. Θεοχάρη σε μια συνάντηση που, σύμφωνα με τον βουλευτή, ήταν «μυστική» και διοργανώθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Ο κ. Καζαμίας χαρακτήρισε την ομάδα που διοργάνωσε τη συνάντηση ως «ισραηλινό λόμπι», το οποίο, όπως ανέφερε, «υποστηρίζει και προωθεί αναθεωρητικά και επεκτατικά σχέδια του σιωνισμού». Ειδικότερα, ο βουλευτής σημείωσε ότι το συγκεκριμένο λόμπι επιθυμεί τη δημιουργία ισραηλινού κράτους με πρωτεύουσα την ενιαία Ιερουσαλήμ, μια θέση που, κατά τον ίδιο, αντιστρατεύεται τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις επίσημες θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Η απάντηση του υφυπουργού για την «Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας»

Απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Καζαμία, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν είναι ούτε «ακροδεξιό», ούτε «λόμπι». Την περιέγραψε ως μια ανεπίσημη, διαφανή Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας, η οποία δραστηριοποιείται σε 69 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Ο στόχος αυτής της ομάδας, σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Επιπλέον, τόνισε ότι οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται με πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα δεν είναι μυστικές. Διευκρίνισε δε ότι αυτές οι συναντήσεις σε καμία περίπτωση δεν σημαίνουν υιοθέτηση οποιωνδήποτε άλλων θέσεων, πέραν της επίσημης ελληνικής θέσης, η οποία βασίζεται στη διεθνή νομιμότητα.

Διευκρινίσεις για τις διεθνείς σχέσεις και τη θέση της κυβέρνησης

Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι η ομάδα αυτή δεν είναι μυστική οργάνωση, ούτε επίσημη κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά μια ομάδα βουλευτών που συντονίζονται και διαλέγονται γύρω από ένα κοινό σκοπό, συνήθως την ενίσχυση διμερών σχέσεων. Πρόσθεσε ότι αντίστοιχα «λόμπι» υπάρχουν και στις ΗΠΑ, όπου Αμερικανοί βουλευτές οργανώνονται διακομματικά για να ενισχύσουν τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και να υποστηρίξουν ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

«Αυτά δεν τους κάνει ενεργούμενα της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε εκπροσώπους της. Τους κάνει ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν θετικά την ενίσχυση των σχέσεων των ΗΠΑ με τη χώρα μας», σημείωσε ο υφυπουργός. Τόνισε επίσης ότι για την ελληνική κυβέρνηση, όπως και για σειρά πολλών άλλων κυβερνήσεων, οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν πολύ μεγάλη σημασία και στρατηγική αξία για τη χώρα μας. Ανέφερε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η οικονομία, η τεχνολογία και η καινοτομία, ως ενδεικτικούς του εύρους των σχέσεων αυτών.

Η πάγια ελληνική θέση για το παλαιστινιακό

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό, ο κ. Θεοχάρης ήταν σαφής. Δήλωσε ότι οι θέσεις αυτές «δεν έχουν αλλάξει ούτε στο ελάχιστον». Επανέλαβε ότι η επίσημη ελληνική θέση είναι η ενιαία λύση για το παλαιστινιακό, η οποία βασίζεται στη δημιουργία δύο κρατών, του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Αναφορικά με την πρωτεύουσα του Ισραήλ, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η θέση της κυβέρνησης του Ισραήλ είναι ότι η πρωτεύουσα του κράτους βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ελληνική πρεσβεία βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, υποδηλώνοντας τη διαφωνία της Ελλάδας με τη θέση αυτή. «Δεν συμφωνούμε λοιπόν», είπε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στάσης και τίποτα δεν υπερβαίνει την επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι πάντοτε η διεθνής νομιμότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki