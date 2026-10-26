Η Άννα Παπαδοπούλου απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο

Έντονη αντίδραση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου. Οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη αφορούσαν τον βασικό κατηγορούμενο και ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο, και την αποφυλάκισή του. Η κ. Παπαδοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για «λασπολογία» κατά του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Γιαννακόπουλος δεν εξέτισε ποινή.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τις δηλώσεις του, υποστήριξε ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος ήταν ο βασικός κατηγορούμενος και ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», αποφυλακίστηκε με βάση τον νόμο Παρασκευόπουλου. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, αυτή η αποφυλάκιση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η αναφορά προκάλεσε άμεση αντίδραση από την πλευρά της Άννας Παπαδοπούλου.

Οι ισχυρισμοί του κ. Γεωργιάδη έθεσαν στο επίκεντρο τη δικαστική πορεία του κ. Γιαννακόπουλου και τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέμεινε ελεύθερος, συνδέοντας το γεγονός με την τότε κυβέρνηση. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ έσπευσε να απαντήσει, αμφισβητώντας την ακρίβεια των λεγομένων του.

Η απάντηση της Άννας Παπαδοπούλου

Η Άννα Παπαδοπούλου αντέδρασε έντονα στα λεγόμενα του Άδωνι Γεωργιάδη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «για να ρίξουν λάσπη στον Αλέξη Τσίπρα, είναι ικανοί να μιλήσουν ακόμη και για αποφυλάκιση ανθρώπου που δεν εξέτισε ποινή!». Με αυτή τη δήλωση, η κ. Παπαδοπούλου αμφισβήτησε ευθέως την ουσία των ισχυρισμών περί αποφυλάκισης του Άγγελου Γιαννακόπουλου με τον νόμο Παρασκευόπουλου.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε ότι η προσπάθεια συκοφάντησης του Αλέξη Τσίπρα φτάνει σε σημεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ειδικά όταν αναφέρονται γεγονότα που δεν συνέβησαν με τον τρόπο που παρουσιάζονται. Η δήλωσή της υπογραμμίζει την αντίθεσή της στην πολιτική πρακτική που, κατά την άποψή της, χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους.

Η δικαστική πορεία του Άγγελου Γιαννακόπουλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», καταδικάστηκε πρωτοδίκως το έτος 2015. Ωστόσο, μετά την πρωτόδικη καταδίκη, το δικαστήριο προχώρησε στη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεσή του. Αυτή η απόφαση είχε ως συνέπεια ο κ. Γιαννακόπουλος να παραμείνει ελεύθερος και να μην εκτίσει ποινή.

Η δικαστική του υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς σε δεύτερο βαθμό, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αθωώθηκε. Συνεπώς, η αναφορά περί αποφυλάκισης ανθρώπου που δεν εξέτισε ποινή, όπως ανέφερε η Άννα Παπαδοπούλου, βασίζεται στο γεγονός ότι ο κ. Γιαννακόπουλος δεν οδηγήθηκε ποτέ στη φυλακή για να αποφυλακιστεί με τον συγκεκριμένο νόμο, λόγω της αναστολής της ποινής του και της μεταγενέστερης αθώωσής του.

Κριτική για την «μόνιμη πολιτική πρακτική»

Πέρα από την άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, η Άννα Παπαδοπούλου επέκτεινε την κριτική της στην κυβερνητική πολιτική. Στην ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη λάσπη κατά του Αλέξη Τσίπρα σε μόνιμη πολιτική πρακτική». Η κριτική της εστιάζει στην επανάληψη τέτοιων τακτικών.

Η κ. Παπαδοπούλου έθεσε επίσης το ερώτημα σχετικά με τα όρια της κυβερνητικής παραπληροφόρησης. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Έχει όρια η κυβερνητική παραπληροφόρηση; Αν κρίνουμε από την κυβερνητική διαφθορά, μάλλον όχι». Με αυτή τη δήλωση, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ εξέφρασε την άποψη ότι η κυβερνητική πρακτική της παραπληροφόρησης δεν έχει όρια, συνδέοντάς την με την κυβερνητική διαφθορά, όπως αυτή την αντιλαμβάνεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki