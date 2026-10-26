Η ισραηλινή πολιτική σκηνή ενόψει των εκλογών: Εποικισμοί και πολεμικές εκστρατείες στο επίκεντρο

Οι Ισραηλινοί πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες την Τρίτη για τις πρώτες εθνικές εκλογές που διεξάγονται μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η εκλογική αυτή αναμέτρηση θεωρείται ευρέως ως ένα δημοψήφισμα για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας.

Οι εκλογές και η σκιά της 7ης Οκτωβρίου

Η πιο θανατηφόρα ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ, η 7η Οκτωβρίου, κατέχει εξέχουσα θέση στην προεκλογική εκστρατεία. Ο τρόπος, ωστόσο, με τον οποίο προσεγγίζεται το γεγονός αυτό διαφέρει από ό,τι θα περίμεναν πολλοί ξένοι παρατηρητές.

Οι πολίτες που κατευθύνονται στις κάλπες θα περάσουν από αφίσες με τα πρόσωπα των πεσόντων στρατιωτών, καθώς και από ξεθωριασμένες κίτρινες κορδέλες προς τιμήν των ομήρων. Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίοι από τους ομήρους επιστράφηκαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε πέρυσι.

Οι προτεραιότητες της προεκλογικής εκστρατείας

Στην προεκλογική συζήτηση, σχεδόν καμία αναφορά δεν έχει γίνει στην εμπόλεμη συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία οδήγησε σε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου. Επίσης, δεν έχει συζητηθεί η κατοχή μεγάλου μέρους του νότιου Λιβάνου και τμημάτων της Συρίας, ούτε οι δύο πόλεμοι που ξεκίνησαν εναντίον του Ιράν, οι οποίοι χαίρουν ευρείας υποστήριξης.

Αντιθέτως, οι υποψήφιοι έχουν επικεντρωθεί στην ηγεσία και τον ηθικό χαρακτήρα του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται ο ρόλος του στην κατάρρευση της ασφάλειας στις 7 Οκτωβρίου, οι προσπάθειές του να εξαιρέσει τους υπερορθόδοξους Εβραίους από τη στρατιωτική θητεία, καθώς και μια δικαστική αναθεώρηση του 2023. Η αναθεώρηση αυτή θεωρείται από τους επικριτές ως επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς του Ισραήλ.

Η στάση των κομμάτων σε εποικισμούς και παλαιστινιακό κράτος

Και τα δύο κύρια εκλογικά μπλοκ κυριαρχούνται από κόμματα που υποστηρίζουν τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ταυτόχρονα, αυτά τα κόμματα αντιτίθενται στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους. Κανένας σημαντικός υποψήφιος δεν υποστηρίζει την επιστροφή στην εδώ και καιρό χαμένη ειρηνευτική διαδικασία.

Το Εργατικό Κόμμα, το οποίο τώρα αποτελεί μέρος των Δημοκρατικών, είναι το μοναδικό εβραϊκό κόμμα στην απερχόμενη Κνεσέτ που υποστηρίζει ανοιχτά μια λύση δύο κρατών για τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης. Τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία, τα οποία εκπροσωπούν τους Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ, διαφέρουν ιδεολογικά μεταξύ τους, αλλά μοιράζονται την ίδια αντίθεση στην κατοχή.

Η επιρροή της 7ης Οκτωβρίου στην ψήφο των πολιτών

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ, μια δεξαμενή σκέψης στην Ιερουσαλήμ, περίπου το 68% των Εβραίων Ισραηλινών δηλώνει ότι η στάση τους απέναντι στην 7η Οκτωβρίου αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την απόφασή τους σχετικά με το ποιο κόμμα θα υποστηρίξουν. Αντίθετα, μεταξύ της αραβικής μειονότητας, μόνο το 32% δήλωσε ότι το γεγονός αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ψήφο τους, με τους περισσότερους να αναφέρουν το έγκλημα ως το κύριο ζήτημα που τους απασχολεί.

Η στρατηγική του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχει επιδιώξει να μεταθέσει την ευθύνη για τις αποτυχίες που σχετίζονται με την 7η Οκτωβρίου σε αξιωματούχους ασφαλείας.

Παράλληλα με αυτή τη στάση, ο Νετανιάχου έχει επαινέσει τα στρατιωτικά επιτεύγματα του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, καθώς και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αναδεικνύοντας τις επιτυχίες των ενόπλων δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki