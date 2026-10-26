Σφοδρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή με βαρείς χαρακτηρισμούς

Σε υψηλούς τόνους και με εκατέρωθεν προσωπικές επιθέσεις εξελίχθηκε πρόσφατα η αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια της Βουλής. Η συζήτηση, που ξεκίνησε με επίκαιρη ερώτηση, γρήγορα ξέφυγε από το αρχικό της αντικείμενο, οδηγώντας σε ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε μια επίμαχη συνάντηση.

Η αφορμή της έντασης και η συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη

Η σφοδρή αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Το θέμα της ερώτησης αφορούσε τη συμμετοχή του υπουργού σε συνάντηση Ελλήνων πολιτικών και εκπροσώπων του Israel Allies Foundation. Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με τις αναφορές, πραγματοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη στις 12 Οκτωβρίου 2026.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του κ. Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε σε «μυστική συνάντηση με παράγοντες του διεθνούς σιωνισμού και της κυβέρνησης Νετανιάχου». Η κυρία Κωνσταντοπούλου διερωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Ποιος σας είπε ότι έχετε δικαίωμα ως υπουργός και ως βουλευτής να πηγαίνετε σε συναντήσεις με ξένους παράγοντες για να προωθήσετε συμφέροντα ξένης χώρας;»

Βαρείς χαρακτηρισμοί και προσωπικές επιθέσεις

Η συζήτηση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απευθύνεται στον υπουργό Υγείας με βαρείς χαρακτηρισμούς. Τον αποκάλεσε «φασίστα ακροδεξιό» και «αρνητή του ολοκαυτώματος». Αυτή η τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός απάντησε σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος, αναφερόμενος στον χαρακτήρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. «Ποια νομίζετε ότι είστε; Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο; Ποιος σας κατέστρεψε τον χαρακτήρα και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, σε υψηλούς τόνους.

Απειλές για ποινική αντιμετώπιση και η αντίδραση του υπουργού

Η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου προειδοποίησε τον υπουργό για τις ενέργειές του στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης. «Σας αντιμετωπίζω ποινικά σε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση. Έχετε υποπέσει σε αντιφάσεις», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προσθέτοντας: «Εγώ σας αντιμετωπίζω ποινικά σε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση οπότε και αυτό να το λογαριάσετε».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέλαβε την αναφορά αυτή ως απειλή για φυλάκιση και αντέδρασε έντονα. «Με απειλήσατε ότι θα με κλείσετε φυλακή; Θα βάλω τα κλάματα;» διερωτήθηκε, κατηγορώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί να τον εκφοβίσει από το βήμα της Βουλής. Συνέχισε, ρωτώντας: «Με απείλησε εμένα με φυλάκιση μέσα στα ιερά έδρανα της Βουλής των Ελλήνων; Ποια νομίζετε ότι είστε, κυρία μου, εθνική εισαγγελέας;» Ο υπουργός επέμεινε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχει κανένα δικαίωμα να απειλεί έναν συνάδελφό της με ποινικές διώξεις.

Αιχμές για τη θητεία στην προεδρία της Βουλής και το Σύνταγμα

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε την επίθεσή του, αναφερόμενος και στη θητεία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως προέδρου της Βουλής. Χρησιμοποίησε τη φράση: «Και πιστεύετε ότι η χειρότερη πρόεδρος της Βουλής, που όταν έπεσε από την προεδρία πανηγύριζαν οι υπάλληλοι που απαλλάχθηκαν από την τυραννική της παρουσία, με απείλησε;»

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το Σύνταγμα απαγορεύει σε υπουργούς να ενεργούν προς όφελος ξένων κρατών. Επίσης, εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του κ. Γεωργιάδη, λέγοντας ότι «οι Σπαρτιάτες δεν έχουν πρόεδρο, έχουν εσάς, όπως όλα τα απολειφάδια».

Η στάση απέναντι στο Ισραήλ και οι κατηγορίες για «προδοσία»

Μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης επικεντρώθηκε στη στάση των δύο πολιτικών απέναντι στο Ισραήλ και στον πρωθυπουργό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «διεθνή εγκληματία», επικαλούμενη τις κατηγορίες που συνδέονται με την υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, αποδίδοντας ευθύνες στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο κ. Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να θέσει ζήτημα «προδοσίας», αντιστρέφοντας τις κατηγορίες της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ. «Εσείς που αντιστρατεύεστε τη σχέση μας με αυτό το κράτος δεν είστε προδότης; Εγώ είμαι φασίστας και εσείς δεν είστε προδότης της Ελλάδος;» διερωτήθηκε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας νέα διάσταση στην ήδη τεταμένη συζήτηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos