Καραμανλής και Σαμαράς καλούν την κυβέρνηση να μην αποδεχθεί το τουρκικό αίτημα για το καλώδιο

Κοινή γραμμή πλεύσης υιοθετούν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καλώντας την κυβέρνηση να μην προβεί σε καμία προφορική ή γραπτή ενημέρωση προς την Τουρκία αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Οι δύο πολιτικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν νέα κοινή εμφάνιση μέσα σε ένα 48ωρο, υπογραμμίζουν ότι η αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος θα σήμαινε πως η Ελλάδα θα έπρεπε στο μέλλον να ζητά άδεια για κάθε της ενέργεια.

Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των δύο πρώην πρωθυπουργών, με τις απόψεις τους να ταυτίζονται πλήρως. Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο για την 28η Οκτωβρίου θα μπορούσε να διαβάζεται από τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ αντίστοιχα ο Καραμανλής θα μπορούσε άνετα να υπογράφει το άρθρο του Σαμαρά στην εφημερίδα «Εστία», αναδεικνύοντας την απόλυτη σύμπλευση των θέσεών τους σε κρίσιμα εθνικά θέματα.

Κοινή στάση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο Κώστας Καραμανλής, σε εκδήλωση της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού με αφορμή την ιστορική επέτειο του «όχι», τόνισε με σαφήνεια ότι «οποιοδήποτε αίτημα για εκχώρηση άδειας από την Τουρκία για το καλώδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό». Διευκρίνισε πως αυτό ισχύει «είτε αυτό ονομαστεί ενημέρωση είτε ανακοίνωση είτε όπως αλλιώς».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε τους κινδύνους μιας τέτοιας αποδοχής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μετά από αυτό, δεν θα μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο, χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Ακόμη και το παραμικρό έργο υποδομής μεταξύ των νησιών μας». Η θέση του αυτή βρίσκει πλήρη αντιστοιχία στις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά.

Οι δηλώσεις Καραμανλή και το άρθρο Σαμαρά

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή κινήθηκε και το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά στην «Εστία». Ο κ. Σαμαράς ανέφερε πως «η ενημέρωση γίνεται από την χώρα που έχει δικαιοδοσία, δηλαδή την Ελλάδα, στην συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω έκδοσης Navtex. Και αυτό αρκεί. Εάν εμείς δεχθούμε οτιδήποτε παραπάνω, παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας…».

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί συμφωνούν ότι η παραχώρηση οποιασδήποτε επιπλέον ενημέρωσης ή άδειας πέραν της προβλεπόμενης διαδικασίας των Navtex, θα αποτελούσε υποχώρηση έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων και θα έθετε σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο.

Κυριαρχικά δικαιώματα και εξωτερική πολιτική

Πέρα από το ζήτημα του καλωδίου, ο Κώστας Καραμανλής χαρακτήρισε «επιτομή της υποτέλειας» όσους αποδίδουν μεμψιμοιρία σε εκείνους που επιμένουν να μιλούν για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την πάγια θέση του για την ανάγκη υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων χωρίς εκπτώσεις.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε λόγο για υποχωρήσεις από τα εθνικά μας συμφέροντα. Μάλιστα, τόνισε πως «η αλλαγή της εξωτερικής μας πολιτικής, με την αυτονόητη αποπομπή Γεραπετρίτη, είναι μονόδρομος», υποδεικνύοντας την ανάγκη για μια πιο αποφασιστική στάση στα ελληνοτουρκικά.

Η σχέση των δύο πρώην πρωθυπουργών και οι πολιτικές προεκτάσεις

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιβεβαίωσαν την πλήρη ταύτιση απόψεων όχι μόνο στα εθνικά θέματα, αλλά και στη διατήρηση των προσωπικών τους σχέσεων. Ο Κώστας Καραμανλής έκανε θερμή χειραψία με τον Αντώνη Σαμαρά μπροστά στις κάμερες, μια κίνηση που θεωρείται συμβολική και με ιδιαίτερη σημασία.

Αυτή η χειραψία έλαβε χώρα παρά το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται να δημιουργήσει δικό του κόμμα, το οποίο, όπως αναφέρεται, θα βρίσκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο συμβολισμός της κίνησης του Καραμανλή, ο οποίος δεν απέφυγε τη χειραψία ούτε έστρεψε το βλέμμα αλλού, υποδηλώνει ότι ο καθένας ακολουθεί τα «πιστεύω» του. Εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει «ανακωχή» ή «ουδετερότητα» από τον Καραμανλή λόγω των εκλογών.

Με αυτήν την «πληγή» ανοιχτή, η Νέα Δημοκρατία θα οδηγηθεί στις κάλπες. Ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να προχωρήσει στη δημιουργία του κόμματός του, ενώ ο Κώστας Καραμανλής, με τις θέσεις που εκφράζει, αποκλείεται να αλλάξει ξαφνικά τη στάση του και να στηρίξει δημόσια.

Με πληροφορίες από: Newsit