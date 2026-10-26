Η έντονη δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ με περιοδείες και κοινοβουλευτικές μάχες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μεταβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στους επίσημους τριήμερους εορτασμούς της πόλης. Η παρουσία του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων του κόμματος, το οποίο προγραμματίζει σειρά περιοδειών και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην ανάδειξη προτάσεων και στην άσκηση αντιπολίτευσης, δίνοντας έμφαση σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στους τριήμερους εορτασμούς που αφορούν τον Πολιούχο της πόλης, τον Άγιο Δημήτριο, την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, καθώς και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθήσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, τιμώντας τις θρησκευτικές παραδόσεις της πόλης.

Το πρόγραμμα του κ. Ανδρουλάκη συνεχίζεται αύριο, Τρίτη, με περιοδεία στη Δράμα. Εκεί, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στη Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Δωρόθεο στην Ιερά Μητρόπολη. Η περιοδεία θα περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο κέντρο της Δράμας και ομιλία σε στελέχη και φίλους του ΠΑΣΟΚ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει το «παρών» στην στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας έτσι την τριήμερη παρουσία του στην περιοχή.

Εντατικοποίηση περιοδειών και θεματικές προτεραιότητες

Η τριήμερη αυτή δραστηριότητα δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά σηματοδοτεί την είσοδο του ΠΑΣΟΚ σε ένα διάστημα όπου τόσο ο πρόεδρος όσο και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος θα βρίσκονται σε συνεχή κίνηση ανά την Ελλάδα. Το επόμενο διάστημα προβλέπεται ένας μήνας έντονης κινητοποίησης και παρουσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο την άμεση επαφή με τους πολίτες και την ανάδειξη των θέσεων του κόμματος.

Μία από τις εβδομάδες του Νοεμβρίου, η οποία δεν έχει ακόμα επιλεγεί συγκεκριμένα, θα είναι αφιερωμένη στην «Ελλάδα που παράγει». Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ θα εστιάσει στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, αναζητώντας παραδείγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε παραγωγή περισσότερου πλούτου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αναδείξει την ανάγκη αυτή ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις παθογένειες που εντοπίζονται στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισής τους.

Επόμενη στάση: Πελοπόννησος

Πριν από την εβδομάδα που θα είναι αφιερωμένη στην «Ελλάδα που παράγει», στις αρχές Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει άλλη μία περιοδεία. Αυτή τη φορά, ο προορισμός του θα είναι η Πελοπόννησος. Η περιοδεία αυτή θα συμπέσει με το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στην Καλαμάτα, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρουσία του στην περιοχή.

Κοινοβουλευτική δράση και αντιπολίτευση

Πέραν του εκτεταμένου προγράμματος περιοδειών, το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να αξιοποιεί συστηματικά τη Βουλή. Η Βουλή δεν χρησιμοποιείται μόνο ως το βασικό βήμα για την κατάθεση θεσμικών προτάσεων και την άσκηση αντιπολίτευσης, αλλά και ως μέσο για να αποδεικνύεται ανά πάσα στιγμή η ετοιμότητα του κόμματος να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Η κοινοβουλευτική δράση θεωρείται κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής του.

Στο επόμενο διάστημα, το κόμμα θα αναδείξει εκ νέου το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου. Θα τονίσει αυτό που χαρακτηρίζει ως «ήττα» της κυβερνητικής πολιτικής επί του συγκεκριμένου θέματος. Παράλληλα, θα υπογραμμίσει την ανάγκη η Ελλάδα να συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς να δημιουργηθούν «άσχημα προηγούμενα». Αυτά τα προηγούμενα θα μπορούσαν, έστω και εμμέσως, να δώσουν στην Τουρκία το δικαίωμα να αξιώνει και να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Αντιστοίχως, το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στο αίτημα για ενημέρωση αναφορικά με το θέμα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Η επιμονή αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση του κόμματος να παρακολουθεί στενά και να ζητά διαφάνεια σε ζητήματα που αφορούν εθνικά και θρησκευτικά συμφέροντα.

Με πληροφορίες από: Newsit