Η νίκη του Λούλα «τεράστια», δηλώνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Την «τεράστια» και «ιστορική» νίκη του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρο στις πρόσφατες εκλογές της Βραζιλίας σχολίασε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Σε δήλωσή του, ο κ. Σακελλαρίδης εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για το αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας ότι η επικράτηση του Λούλα σηματοδοτεί τη νίκη των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Νέα Αριστερά σε αυτή την πολιτική εξέλιξη.

Η «τεράστια» και «ιστορική» νίκη του Λούλα

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε τη νίκη του Λούλα ως «τεράστια», επαναλαμβάνοντας τη φράση αυτή, ενώ την προσδιόρισε και ως «ιστορική». Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας πως η χαρά που προκαλεί το αποτέλεσμα είναι «ακόμα μεγαλύτερη». Η επικράτηση του Λούλα έναντι του Μπολσονάρο αποτελεί, κατά τον κ. Σακελλαρίδη, ένα γεγονός με ιδιαίτερη και βαθιά σημασία για την παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Η δήλωση του κ. Σακελλαρίδη αναδεικνύει το ειδικό βάρος που προσδίδει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα ξεπερνά τα στενά γεωγραφικά όρια της Βραζιλίας. Για τον ίδιο, η νίκη αυτή αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους όσοι αγωνίζονται για τις ίδιες αρχές και αξίες.

Οι αξίες που επικράτησαν

Ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε με έμφαση ότι μαζί με τον Λούλα νίκησαν όλοι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την ειρήνη και τη δημοκρατία. Αυτή η νίκη, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί την επικράτηση ενός συγκεκριμένου κόσμου αξιών έναντι ενός άλλου.

Περιγράφοντας τις δύο πλευρές, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ανέφερε ότι από τη μία πλευρά βρίσκεται ο κόσμος της εργασίας, του μόχθου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Αντίθετα, στην άλλη πλευρά τοποθέτησε τον κόσμο της διαφθοράς, των ανισοτήτων, του αυταρχισμού, του μίσους για τους φτωχούς και της τοξικότητας, σκιαγραφώντας έτσι το διακύβευμα των εκλογών.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επανέλαβε ότι η νίκη αυτή ανήκει σε όλους τους ανθρώπους που μοιράζονται αυτούς τους αγώνες, καθιστώντας σαφές ότι το αποτέλεσμα των βραζιλιάνικων εκλογών έχει ευρύτερες διαστάσεις και συμβολισμούς.

Η μάχη ενάντια σε συγκεκριμένα δίκτυα

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι η νίκη του Λούλα επιτεύχθηκε απέναντι σε ένα πλέγμα ισχυρών δυνάμεων και δικτύων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τραμπ και στον Μασκ, προσδιορίζοντας τους ως πρόσωπα που βρίσκονταν στην αντίθετη πλευρά.

Επιπλέον, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για την «πανίσχυρη μηχανή των αλγορίθμων και της παραπληροφόρησης», αναδεικνύοντας τον ρόλο της στην πολιτική αντιπαράθεση. Πρόσθεσε επίσης ότι η μάχη δόθηκε απέναντι στα ακροδεξιά δίκτυα που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στη Βραζιλία, αλλά και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αυτή η αναφορά του κ. Σακελλαρίδη σκιαγραφεί το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετώπισε ο Λούλα και οι δυνάμεις που τον στήριξαν, υπογραμμίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της αναμέτρησης.

Το μήνυμα για το Δυτικό Ημισφαίριο

Στο τέλος της δήλωσής του, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα που αφορά το Δυτικό Ημισφαίριο. Όπως σημείωσε, αυτή η γεωγραφική περιοχή απασχολεί «τόσο πολύ» τον Τραμπ και τον Ρούμπιο, καθιστώντας σαφές ότι η νίκη του Λούλα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για αυτούς.

Ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία, θα τους «θυμίζει κάτι πολύ απλό». Αυτό το «πολύ απλό» μήνυμα, όπως το διατύπωσε ο ίδιος, είναι ότι «Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί. Όχι τα τσιράκια τους».

Με αυτή την κατακλείδα, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς συνεχάρη τον Λούλα και τον λαό της Βραζιλίας για την επιλογή τους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η βούληση των λαών είναι αυτή που καθορίζει την πορεία των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Topontiki