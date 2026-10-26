Η ελληνική εφεδρεία σε νέα εποχή: Από τη θεωρία στην επιχειρησιακή ετοιμότητα

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού προχωρούν στην υλοποίηση μιας νέας στρατηγικής για την εφεδρεία, με στόχο τη μετατροπή της σε έναν επιχειρησιακά έτοιμο οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, διεξήχθη μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Οι εκπαιδεύσεις έλαβαν χώρα σε τρία διαφορετικά κέντρα, εστιάζοντας σε σύγχρονα αντικείμενα μάχης, όπως οι Α΄ Βοήθειες στο πεδίο, η χρήση και αντιμετώπιση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και η εξάσκηση με εξομοιωτές βολής.

Η μετάβαση σε έναν επιχειρησιακά έτοιμο οργανισμό

Η εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων παύει πλέον να αποτελεί μια τυπική διαδικασία και μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, πλήρως επιχειρησιακά έτοιμο οργανισμό. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας κινείται με γοργά βήματα προς την υλοποίηση του νέου αυτού σχεδιασμού, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του εφέδρου και ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Ο στόχος είναι η θωράκιση της εθνικής άμυνας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα και την εξειδίκευση των εφεδρικών δυνάμεων.

Οι παθογένειες του παρελθόντος και η ανάγκη για αλλαγή

Για πολλές δεκαετίες, ο θεσμός της εφεδρείας στην Ελλάδα αντιμετώπιζε διάφορες παθογένειες, χαρακτηριζόμενος από τυπικές διαδικασίες και μια αίσθηση γραφειοκρατικής αδιαφορίας. Τα χαρτιά επιστράτευσης συχνά διακινούνταν χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην εκπαίδευση των πολιτών-οπλιτών και χωρίς πραγματική επαφή με το σύγχρονο πεδίο μάχης.

Ωστόσο, η γεωπολιτική πραγματικότητα στην ευρύτερη περιοχή και η ραγδαία εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό. Ο σύγχρονος πόλεμος απαιτεί πλέον ταχύτητα, εξειδίκευση και απόλυτη ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες και στρατηγικός σχεδιασμός

Το «Ελληνικό Πεντάγωνο» αντελήφθη εγκαίρως τις νέες απαιτήσεις και προχώρησε σε σημαντικές ενέργειες. Με κεντρικό άξονα νομοθετικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις που αναπτύσσονται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και τη Διεύθυνση Επιστράτευσης, τίθενται πλέον οι βάσεις μιας στιβαρής στρατηγικής.

Αυτή η στρατηγική έχει ως στόχο να αλλάξει εκ βάθρων την φιλοσοφία της εθνικής άμυνας, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας.

Εντατική μετεκπαίδευση σε τρία κέντρα

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου. Η εκπαίδευση αυτή διεξήχθη σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες.

Συγκεκριμένα, οι έφεδροι εκπαιδεύτηκαν στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα της Αττικής, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα.

Σύγχρονα αντικείμενα εκπαίδευσης και η αναγνώριση των εφέδρων

Η εκπαίδευση που παρασχέθηκε στους εφέδρους περιέλαβε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, σχεδιασμένων να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Μεταξύ αυτών ήταν οι Α΄ Βοήθειες στη μάχη (TCCC), η χρησιμοποίηση και αντιμετώπιση των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και η χρήση εξομοιωτών βολής.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και η επαύξηση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου», ως αναγνώριση της συμμετοχής και της προσφοράς τους.

Η καρδιά του νέου σχεδιασμού: Τα κέντρα μετεκπαίδευσης

Η καρδιά του νέου σχεδιασμού για την εφεδρεία χτυπά στα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας, τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα κέντρα στον Αυλώνα της Αττικής και στο Λιτόχωρο της Πιερίας, ενώ αντίστοιχες δράσεις λαμβάνουν χώρα και σε επιλεγμένες Μονάδες του εσωτερικού.

Σε αυτά τα κέντρα, οι έφεδροι δεν καλούνται απλώς για μια τυπική παρουσία, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα μετεκπαίδευσης, τα οποία μπορεί να είναι τριήμερα ή πολυήμερα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δεξιότητές τους και την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Enikos