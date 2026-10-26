Ανησυχία στην κυβέρνηση για την τουρκική στάση και το καλώδιο

Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές πηγές προβληματισμού, με την επικείμενη στάση της Τουρκίας να αποτελεί την κυριότερη. Η Αθήνα έχει εκφράσει τη βούλησή της για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Κάσο με την Κύπρο, με τις εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου. Παράλληλα, η κυβερνητική πολιτική στα εθνικά θέματα δέχεται σκληρή κριτική από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Η κυβερνητική ανησυχία για την τουρκική στάση

Η κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και τη στάση που αναμένεται να τηρήσει ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά το προσεχές διάστημα. Αυτή η στάση αναδεικνύεται ως η βασική πηγή προβληματισμού για την ελληνική πλευρά, καθώς συνδέεται άμεσα με κρίσιμα ζητήματα εθνικής σημασίας και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα έχει εκφράσει την ξεκάθαρη βούλησή της να προχωρήσει στην επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη σύνδεση της Κάσου με την Κύπρο και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές του Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει η τουρκική πλευρά.

Η κριτική από Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά

Πέρα από τις εξωτερικές προκλήσεις, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και εσωτερικές πιέσεις και προβληματισμούς. Μία από τις πηγές αυτών των προβληματισμών είναι η σκληρή κριτική που ασκείται από δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά.

Η κριτική τους εστιάζει στην ασκούμενη πολιτική στα εθνικά θέματα, εκφράζοντας διαφωνίες ή ανησυχίες για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ζητήματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντα της χώρας. Αυτή η εσωτερική κριτική προστίθεται στο γενικότερο κλίμα προβληματισμού που επικρατεί.

Φόβοι για κλιμάκωση μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Οι αναλυτές και όσοι έχουν μελετήσει σε βάθος τη στρατηγική του Τούρκου προέδρου εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις πιθανές μελλοντικές ενέργειες της Άγκυρας. Υπάρχει ο φόβος ότι η πρόσφατη επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου ενδέχεται να αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης κλιμάκωσης των τουρκικών προκλήσεων και ενεργειών.

Οι φόβοι αυτοί συνδέονται με την πιθανότητα η κλιμάκωση αυτή να μην περιοριστεί σε διπλωματικό ή πολιτικό επίπεδο. Αντιθέτως, εκφράζεται η ανησυχία ότι η τουρκική πλευρά ενδέχεται να οδηγήσει την κατάσταση σε περαιτέρω όξυνση, με κανέναν να μην μπορεί να βεβαιώσει με ασφάλεια ότι δεν θα καταλήξει σε ενέργειες στο πεδίο.

Το ταξίδι του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων και των προβληματισμών, ο πρωθυπουργός της χώρας έχει προγραμματίσει ένα νέο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αναχώρηση του πρωθυπουργού για τις ΗΠΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών της Ελλάδας.

Ο προορισμός του πρωθυπουργού είναι η Νέα Υόρκη, μία πόλη με κομβικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία. Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μία περίοδο αυξημένων εντάσεων και αναζήτησης διεθνών στηρίξεων για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Αναζήτηση νέων συμμάχων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει και να μιλήσει σε μία εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η παρουσία του σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές βήμα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των ελληνικών θέσεων.

Ο κύριος στόχος του ταξιδιού του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, πέρα από τη συμμετοχή στην εκδήλωση του ΟΗΕ, είναι η ενεργός αναζήτηση και εξασφάλιση νέων συμμάχων. Αυτοί οι σύμμαχοι θεωρούνται απαραίτητοι για την ενίσχυση της ελληνικής θέσης έναντι της τουρκικής επιθετικότητας και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis