Πολιτικές εξελίξεις στην ΕΛΑΣ: Στροφή προς τα αριστερά και προσχωρήσεις βουλευτών

Επιστροφή στις «εργοστασιακές» ρυθμίσεις επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας για την ΕΛΑΣ, καθώς η δημοσκοπική στασιμότητα και η αδυναμία δημιουργίας κοινωνικής ορμής έχουν πυκνώσει τα «σύννεφα» και τις γκρίνιες εντός του κόμματος. Η προσπάθεια επανασύνδεσης με τα παραδοσιακά ακροατήρια περιλαμβάνει περιοδείες σε όλη τη χώρα και μια ξεκάθαρη στροφή της ρητορικής προς τα αριστερά, ενώ οι προσχωρήσεις βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ κρίνονται σημαντικές για την εκλογική διαδικασία.

Η δημοσκοπική στασιμότητα και οι εσωτερικές γκρίνιες

Η πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζεται από δημοσκοπική στασιμότητα, με τον αέρα αισιοδοξίας που αφήνει τεχνηέντως η Αμαλίας να σκοντάφτει στην πραγματικότητα. Η ΕΛΑΣ δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει την κοινωνική ορμή που αναμενόταν, με αποτέλεσμα να πυκνώνουν τα «σύννεφα» και οι γκρίνιες, καθώς ο στόχος του ψυχολογικού ορίου του 20% απομακρύνεται.

Τα «φάλτσα» των στελεχών που ακολούθησαν τη ΔΕΘ, σε συνδυασμό με τη μετριοπαθή στάση του Αλέξη Τσίπρα σε ζητήματα με έντονο κοινωνικό πρόσημο, όπως η 13η σύνταξη, έκαμψαν τη δυναμική που ανέμεναν τόσο τα στελέχη όσο και η ηγετική ομάδα. Παρότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει το ισχυρό χαρτί, όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές, οι εκλογές κερδίζονται από τα κόμματα, και το κενό στην κομματική δομή της ΕΛΑΣ είναι πλέον εμφανές.

Η στροφή προς τα αριστερά και οι περιοδείες

Σε μια προσπάθεια επανασύνδεσης με τα παραδοσιακά ακροατήρια, ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, προχώρησε σε προσαρμογή της ρητορικής του, με μια ξεκάθαρη στροφή προς τα αριστερά, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην πολιτική κατεύθυνση του κόμματος.

Η ΕΛΑΣ, η οποία ξεκίνησε ως μια περισσότερο κεντρώα πολιτική δύναμη, βρίσκεται τώρα σε μεγάλη απόσταση από την αρχική της διεκδίκηση. Επιστρέφει σε εκείνο που γνωρίζει καλύτερα, θυμίζοντας περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο Συμπαράταξη. Αυτή η εξέλιξη, από τον εξώστη του «Παλλάς» και το καινούργιο στο καλωσόρισμα των παλαιών συντρόφων, περιγράφεται ως η πλέον ταχύτερη εν κινήσει πολιτική αλλαγή.

Η σημασία των προσχωρήσεων βουλευτών

Η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη, μιλώντας στο iEidiseis.gr, περιγράφει την προσχώρηση στην ΕΛΑΣ των βουλευτών που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα φυσικό αποτέλεσμα των εξελίξεων. Τονίζει πως η εμπειρία αυτών των βουλευτών στη διεξαγωγή εκλογών είναι σημαντική για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η έλλειψη κομματικής δομής δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες εκλογικής νίκης, όπως εξηγεί η κ. Καρακλιούμη. Προσθέτει ότι πολλά από τα πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, είτε ως τομεάρχες είτε ως στελέχη, δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν επιθυμούν να διεκδικήσουν τον «σταυρό». Αυτή η συνθήκη «υποχρεώνει» τον πρώην πρωθυπουργό να στραφεί στους έμπειρους βουλευτές που εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Μια από τις προσχωρήσεις αυτές έγινε την Παρασκευή.

Εκλογική επιρροή και οι προκλήσεις

Η κ. Καρακλιούμη εκτιμά πως η ΕΛΑΣ διατηρεί ένα προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα. Ωστόσο, αναφέρει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα προκειμένου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να διευρύνει την εκλογική του επιρροή σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας.

Στην παρούσα φάση, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει ένα τμήμα δυσαρεστημένων ψηφοφόρων, κυρίως ελευθέρων επαγγελματιών. Παρόλα αυτά, η πολιτική αναλύτρια θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά πρώιμο να θεωρηθεί δεδομένη η υπεροχή του κόμματος στην εκλογική αρένα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες και ενίσχυση της κομματικής του βάσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis