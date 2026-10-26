Η κυβέρνηση επιδιώκει «νομιμότητα παντού» εν μέσω σκανδάλων και προβληματισμών

Η κυβέρνηση βρίσκεται ενώπιον μιας ευκαιρίας να στείλει ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής και επιβολής της νομιμότητας, καθώς τρεις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς βρίσκονται στο προσκήνιο. Οι υποθέσεις αυτές δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και απαιτούν άμεσες ενέργειες. Παράλληλα, εντός της κυβέρνησης έχουν ανακύψει σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον υπουργό Εξωτερικών.

Οι υποθέσεις διαφθοράς στο προσκήνιο

Δύο από τις υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα χαρακτηρίζονται ως οι πιο «απλές», αφορώντας τρομακτική φοροδιαφυγή και απάτη. Πρόκειται για τα «κεράσματα» της Pizza Fan και τα «φουρνίσματα» του «Χωριάτικου», υποθέσεις που έχουν προκαλέσει αίσθηση για την έκταση της παρανομίας τους.

Η τρίτη υπόθεση, η οποία είναι και η πιο περίπλοκη, δεν αφορά μόνο το μπάσκετ, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας ολόκληρου του αθλητισμού. Πρόκειται για μια δυσώδη υπόθεση με στημένα ματς, ακόμη και σε μαθητικές διοργανώσεις, χρηματισμούς διαιτητών, ποδηγετήσεις σωματείων και παράνομους στοιχηματισμούς, στοιχεία που διασύρουν το ελληνικό μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα.

Το σκάνδαλο του μπάσκετ και η πολιτική ευθύνη

Το σκάνδαλο στο μπάσκετ προσφέρει στην κυβέρνηση την ευκαιρία να επιβάλει τη «νομιμότητα παντού». Ωστόσο, μια σοβαρή πολιτική ευθύνη βαραίνει τον Λευτέρη Αυγενάκη, λόγω των ενεργειών του ως υφυπουργός Αθλητισμού στο συγκεκριμένο πεδίο.

Ειδικότερα, τίθεται το ερώτημα εάν ο κ. Αυγενάκης θα απολογηθεί για τον νόμο του 2020, ο οποίος έθετε ηλικιακό όριο στις υποψηφιότητες για την προεδρία αθλητικών ομοσπονδιών. Ο συγκεκριμένος νόμος εφαρμόστηκε στην περίπτωση της ΕΟΚ, οδηγώντας στην ανάδειξη του κ. Λιόλιου, αλλά αργότερα καταργήθηκε ως αντισυνταγματικός το 2024.

Ο ελιγμός του Λιόλιου και οι επόμενες κινήσεις

Ο ελιγμός του κ. Λιόλιου να παραιτηθεί από την προεδρία της ΕΟΚ μέσα στο γραφείο του ανακριτή, προκειμένου να αποφύγει την προφυλάκιση, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο ανακριτής φάνηκε να αναμένει αυτή την κίνηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως απεγνωσμένη, και δεν «τσίμπησε».

Το κρίσιμο ζήτημα τώρα είναι να προχωρήσει ο Γιάννης Βρούτσης στην παραίτηση ολόκληρης της ομάδας Λιόλιου. Το «διοικητικό συμβούλιο» της Ομοσπονδίας, το οποίο ήταν δημιούργημα του κ. Λιόλιου, έχει διασύρει το ελληνικό μπάσκετ με τις υποθέσεις διαφθοράς, τους στημένους αγώνες – ακόμη και μαθητικούς – τα διαιτητικά όργια και τον στοιχηματισμό. Δεν υπάρχει κανονικός άνθρωπος που να εμπιστεύεται αυτή τη διοίκηση για να συνεχίσει να διοικεί το μπάσκετ.

Προβληματισμός για τον υπουργό Εξωτερικών

Σοβαρό θέμα στην κυβέρνηση υπάρχει και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, κάτι που έχει γίνει αντιληπτό από όλους. Το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου δέχεται αιφνιδιασμούς τον έναν μετά τον άλλο σε μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής. Η εικόνα που μεταφέρει ο κ. Γεραπετρίτης διαφέρει από αυτή που προκύπτει στην πραγματικότητα.

Παρόλα αυτά, θέμα απομάκρυνσης του υπουργού δεν μπορούσε να υπάρξει, διότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με ομολογία οικτρής αποτυχίας εκ μέρους της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki