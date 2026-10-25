Η Ιλιάνα Γιότοβα προηγείται στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία

Η απερχόμενη πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα, βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη χώρα. Σύμφωνα με τα exit poll που δημοσιεύτηκαν αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών, η Γιότοβα συγκεντρώνει ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 35% και 36,5%. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, η 62χρονη πολιτικός θα οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο αναμέτρησης την επόμενη Κυριακή.

Το προβάδισμα της Ιλιάνα Γιότοβα

Η Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία κατέχει το αξίωμα της προέδρου, εξασφάλισε ένα μικρό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της στον πρώτο γύρο των εκλογών. Τα στοιχεία από τα exit poll δείχνουν ότι η υποστήριξη προς την απερχόμενη πρόεδρο είναι σταθερή, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται μεταξύ 35% και 36,5%. Η 62χρονη Γιότοβα είναι γνωστή για τη θέση της υπέρ της διατήρησης διαλόγου με τη Ρωσία, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την πολιτική της προσέγγιση.

Η σημερινή εκλογική διαδικασία στη Βουλγαρία ανέδειξε την Ιλιάνα Γιότοβα ως την επικρατέστερη υποψήφια για την προεδρία, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις. Το γεγονός ότι έρχεται πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά, της δίνει το πλεονέκτημα ενόψει του δεύτερου γύρου. Η αναμονή για την επιβεβαίωση των επίσημων αποτελεσμάτων είναι πλέον έντονη, καθώς αυτά θα καθορίσουν οριστικά τους δύο υποψηφίους που θα διεκδικήσουν την προεδρία.

Ο αντίπαλος στον δεύτερο γύρο, Αντρέι Γκιούροφ

Ο βασικός αντίπαλος της Ιλιάνα Γιότοβα στον ενδεχόμενο δεύτερο γύρο θα είναι ο Αντρέι Γκιούροφ. Ο Γκιούροφ, ο οποίος έχει διατελέσει πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, συγκέντρωσε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 32,2% και 32,5%, σύμφωνα πάντα με τα exit poll. Η υποψηφιότητά του στηρίχθηκε από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση της χώρας, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

Η αναμέτρηση μεταξύ Γιότοβα και Γκιούροφ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς αντιπροσωπεύουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις της Βουλγαρίας. Ο Αντρέι Γκιούροφ, με την υποστήριξη της φιλοδυτικής αντιπολίτευσης, φέρει ένα διαφορετικό πολιτικό προφίλ σε σύγκριση με την απερχόμενη πρόεδρο. Η πορεία του ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός του έχει προσδώσει εμπειρία στη διαχείριση κρατικών υποθέσεων.

Η διαδικασία του δεύτερου γύρου

Εάν τα αποτελέσματα των exit poll επιβεβαιωθούν από την επίσημη καταμέτρηση των ψήφων, η εκλογική αναμέτρηση στη Βουλγαρία θα οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο. Αυτός ο δεύτερος γύρος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή, όπου οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ της Ιλιάνα Γιότοβα και του Αντρέι Γκιούροφ. Η μικρή διαφορά στα ποσοστά του πρώτου γύρου προμηνύει μια κλειστή αναμέτρηση στον τελικό γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο δεύτερος γύρος είναι καθοριστικός για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Βουλγαρίας, καθώς τότε θα κριθεί οριστικά ποιος από τους δύο υποψηφίους θα αναλάβει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Η εκλογική διαδικασία σήμερα, που περιλάμβανε τον πρώτο γύρο, έθεσε τις βάσεις για αυτή την τελική αναμέτρηση, με τους ψηφοφόρους να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους για τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους.

Οι πολιτικές θέσεις των υποψηφίων

Οι δύο υποψήφιοι που προηγούνται στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία, η Ιλιάνα Γιότοβα και ο Αντρέι Γκιούροφ, διακρίνονται από διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Η απερχόμενη πρόεδρος, Ιλιάνα Γιότοβα, έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της στον διάλογο με τη Ρωσία, μια θέση που έχει επανειλημμένα τονιστεί. Αυτή η στάση της την τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο φάσμα της βουλγαρικής πολιτικής σκηνής.

Από την άλλη πλευρά, ο Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία, έχει την υποστήριξη της φιλοδυτικής αντιπολίτευσης. Η στήριξη αυτή σηματοδοτεί μια διαφορετική κατεύθυνση, προσανατολισμένη προς τις δυτικές χώρες και τους θεσμούς. Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικό σημείο συζήτησης και αντιπαράθεσης κατά την προεκλογική περίοδο που θα προηγηθεί του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki