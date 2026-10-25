Ο Κώστας Καραμανλής ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στρατηγική έναντι της Τουρκίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, σε εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Από το βήμα του Πολεμικού Μουσείου, ο κ. Καραμανλής άσκησε κριτική εφ’ όλης της ύλης, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις εξελίξεις και την αντιμετώπιση της τουρκικής στρατηγικής.

Έκκληση για εγρήγορση και ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα

Σε εξαιρετικά αυστηρό τόνο, ο πρώην πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας «εγρήγορση, ετοιμότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα». Υπογράμμισε την ανάγκη για την ίδια βούληση που επέδειξε το έπος του ’40, προκειμένου να υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τις εθνικές μας θέσεις.

Ο Κώστας Καραμανλής τόνισε τη σημασία της ετοιμότητας, υπογραμμίζοντας πως η χώρα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση, διατηρώντας μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Απόρριψη της στρατηγικής των «ήρεμων νερών»

Ο κ. Καραμανλής απέρριψε ουσιαστικά τη στρατηγική των «ήρεμων νερών», δηλώνοντας ότι υπάρχει η άποψη πως υπερβάλλουμε σχετικά με τη στάση της Τουρκίας. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, παρεξηγούμε κάθε της κίνηση και υπερθεματίζουμε στα δίκαιά μας, ενώ θα έπρεπε να της αναγνωρίσουμε κάποια δικαιώματα.

Επίσης, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση υποστηρίζει πως, έστω και αν μερικώς υπερβάλλει, η Τουρκία έχει και θεμιτές απαιτήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με πνεύμα καλής πίστης και συνδιαλλαγής. Η άποψη αυτή θεωρεί ότι δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα δικά μας, να έχουμε μαξιμαλιστικές θέσεις, και ότι μεταξύ γειτόνων υπάρχει πάντα η δυνατότητα ενός αποδεκτού συμβιβασμού.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι αυτή η προσέγγιση πάσχει θεμελιωδώς, καθώς ερμηνεύει απολύτως εσφαλμένα την τουρκική στόχευση. Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται ούτε περί παρεξήγησης, ούτε περί μιας δευτερεύουσας διαφοράς που με επίδειξη θετικής διάθεσης και αμοιβαίων υποχωρήσεων δύναται να διευθετηθεί. Αν ήταν έτσι, όπως είπε, η ελληνοτουρκική διένεξη θα είχε λυθεί προ πολλού. Πρόσθεσε ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, από το 1974 και μετά, δοκίμασαν μια τέτοια συνεννόηση μέσω διαλόγου και καλλιέργειας κλίματος ύφεσης, αλλά ματαίως, όπως έμπρακτα αποδείχθηκε.

Οι τουρκικοί στόχοι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Ο Κώστας Καραμανλής ανέλυσε τις τουρκικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία, όταν θεσπίζει και επιμένει στο casus belli, δεν αποσκοπεί απλώς στο να αποτρέψει την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της επέκτασης στα 12 μίλια της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης παντού στο Αιγαίο, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να την αποτρέψει ολοσχερώς.

Επίσης, όταν καταρτίζει το τουρκολυβικό σύμφωνο, επιχειρεί να επιβάλει την αστήρικτη άποψη ότι τα νησιά στερούνται υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Όταν θέτει θέμα γκρίζων ζωνών, θεωρεί ότι πράγματι κάποια ελληνικά νησιά και βραχονησίδες δεν ανήκουν στην Ελλάδα.

Αντιδράσεις σε ευρωπαϊκά έργα και θαλάσσια πάρκα

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αντίθεση της Τουρκίας στην ηλεκτρική διασύνδεση Κάσου – Κύπρου. Όπως είπε, όταν η Άγκυρα αντιτίθεται στρατιωτικά σε αυτό το ευρωπαϊκό έργο, εννοεί ότι και στα αυτονόητα θέματα στην περιοχή πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο.

Τέλος, ο Κώστας Καραμανλής σημείωσε ότι όταν η Τουρκία αναγγέλλει θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, δεν αντιδρά απλώς στην ανακήρυξη των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων, τα οποία βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αντιθέτως, σκόπιμα καλύπτει και διεθνή ύδατα, στέλνοντας το ανάλογο μήνυμα, ενώ επιχειρεί να αποκόψει το σύμπλεγμα της Μεγίστης από τον εθνικό κορμό. Ο πρώην πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την αναφορά του στους τουρκικούς στόχους, επισημαίνοντας και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki