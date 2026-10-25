«Ναι» στην παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μπιν Σαλμάν

Τη θετική ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για την παραμονή των συστοιχιών Patriot στο Βασίλειο γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ, όπου επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Η παραμονή των Patriot και η ελληνική συμβολή

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, υπογραμμίζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς το Βασίλειο. Επισήμανε πως η χώρα μας συμβάλλει στην αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας με την παρουσία της πυροβολαρχίας Patriot ήδη από το 2021.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική παρουσία συνεισφέρει όχι μόνο στην ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και στην περιφερειακή ασφάλεια. Συγκεκριμένα, η ελληνική πυροβολαρχία προστατεύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, σε μια δύσκολη συγκυρία για την περιοχή.

Στρατηγικές σχέσεις και τομείς συνεργασίας

Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς τρόπους για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, αναδεικνύοντας τις κοινές προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης των διμερών δεσμών.

Περιφερειακές εξελίξεις και ελευθερία ναυσιπλοΐας

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο το Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, αποδίδει ύψιστη σημασία στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών και στην απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το διεθνές νομικό πλαίσιο πρέπει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο, υπονομεύοντας ένα θεμελιώδες πλαίσιο για τη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

Διασύνδεση Ευρώπης-Ασίας και Ανώτατο Συμβούλιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου Μπιν Σαλμάν συζήτησαν εκτενώς και τη συνεργασία στον τομέα της συνδεσιμότητας, ειδικότερα στο πεδίο των δεδομένων. Κεντρικό θέμα ήταν το έργο EMC (East to Med Data Corridor), το οποίο αποσκοπεί στη διασύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας μέσω της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας.

Στη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η προετοιμασία για τη δεύτερη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας. Οι δύο ηγέτες έκαναν επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί μετά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2025, η οποία έθεσε σε συστηματική και θεσμοθετημένη βάση τη συνεργασία των δύο χωρών σε σειρά τομέων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis