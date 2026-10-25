Ο πρωθυπουργός για τις συλλήψεις στην ΕΟΚ και την ιστορική συμφωνία του Σινά

Στις συλλήψεις του προέδρου και διαιτητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), καθώς και στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις αυτές, υπογραμμίζοντας τη στάση της πολιτείας απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας, τη συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και της Αιγύπτου, η οποία διασφαλίζει τη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος με ιστορία δεκαπέντε αιώνων.

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Στο επίκεντρο της κυριακάτικης ανασκόπησης του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκαν οι καταιγιστικές εξελίξεις που κλονίζουν τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Ο πρωθυπουργός στάθηκε στις συλλήψεις του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και διαιτητών, οι οποίοι κατηγορούνται για δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις συλλήψεις στην ΕΟΚ με την ευρεία επιχείρηση που αφορά την απάτη της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan. Τόνισε ότι η πολιτεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για τη διαφθορά

Αναφερόμενος ειδικά στις εξελίξεις που κλονίζουν τον χώρο του μπάσκετ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η διαφθορά στον αθλητισμό πληγώνει πρωτίστως την προσπάθεια των αθλητών. Επιπλέον, υπονομεύει την πίστη των παιδιών ότι η δουλειά και το ταλέντο ανταμείβονται με δίκαιους όρους.

Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «καμία σύλληψη δεν ισοδυναμεί με καταδίκη». Πρόσθεσε πως η απρόσκοπτη έρευνα, ακόμη και όταν αφορά πρόσωπα με οικονομική ή θεσμική ισχύ, αποτελεί απαραίτητο όρο για μια πολιτεία που επιθυμεί να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της.

Δέσμευση για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Παράλληλα με τις εξελίξεις στο μπάσκετ, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τη δέσμευση που είχε αναλάβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το 2023. Επεσήμανε πως όταν το κράτος αφήνει «τρύπες» στα δίχτυα των ελέγχων και περνούν τα «μεγάλα ψάρια», οι πολίτες αισθάνονται ότι αδικούνται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η φοροδιαφυγή στερεί πόρους από κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι εφόσον χρειαστεί, η πολιτεία θα πράξει ό,τι είναι αναγκαίο για τη στήριξη των εργαζομένων που επηρεάζονται από τις δικαστικές εξελίξεις.

Ιστορική συμφωνία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας, τη συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και της Αιγύπτου. Αυτή η συμφωνία δίνει μια ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος, το οποίο μετρά ιστορία δεκαπέντε αιώνων.

Για πρώτη φορά, με ένα ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής. Επίσης, διασφαλίζεται η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της, με την εγγύηση της Αιγύπτου και χωρίς καμία δυνατότητα αλλοίωσης των λατρευτικών χώρων.

Η συμβολή της Ελλάδας και η ενότητα του ορθόδοξου κόσμου

Με αυτή τη συμφωνία, αντιμετωπίζεται μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων, η οποία άφηνε εκτεθειμένη την ίδια την υπόσταση της Ιεράς Μονής. Η ελληνική κυβέρνηση στήριξε με επιμονή και διακριτικότητα αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με τη φίλη Αίγυπτο και με σεβασμό στην αυτονομία της Μονής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συναίνεση του Οικουμενικού Πατριάρχη, των Πατριαρχών Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Κύπρου. Αυτή η συναίνεση αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ευθύνης του ελληνορθόδοξου κόσμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta