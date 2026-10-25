Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για τη μνήμη της, θα τελεστεί μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Η απώλειά της, σε ηλικία 57 ετών, στις 25 Οκτωβρίου 2021, είχε προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα.

Το μνημόσυνο και η παρουσία του προέδρου

Η τελετή του μνημοσύνου για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, έναν τόπο με ιδιαίτερη ιστορική και συναισθηματική βαρύτητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στο μνημόσυνο θα παραστεί και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Η παρουσία του υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η παράταξη στη μνήμη και την πολιτική κληρονομιά της εκλιπούσας προέδρου.

Η μάχη με τον καρκίνο και ο θάνατος

Η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Ο θάνατός της επήλθε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από μια γενναία και μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου της συγκλόνισε την Ελλάδα, προκαλώντας συγκίνηση που ξεπέρασε τα στενά όρια της πολιτικής παράταξης στην οποία είχε αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, η Φώφη Γεννηματά έδινε τον δικό της πολιτικό αγώνα, καθώς τότε βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου στο Κίνημα.

Η πολιτική της διαδρομή και η αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ

Η Φώφη Γεννηματά έμεινε στην Ιστορία ως η πολιτικός που κατάφερε να αναγεννήσει και να μεγαλώσει ξανά το ΠΑΣΟΚ. Ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος το 2015, σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης για την παράταξη και συνολικά για την Κεντροαριστερά.

Εκείνη την εποχή, το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν εξαϋλωμένο, με τους λιγότερους βουλευτές στη Βουλή του Ιανουαρίου του 2015, έχοντας συγκεντρώσει ποσοστό μόλις 4,68%. Η Φώφη Γεννηματά επιχείρησε να ανασυγκροτήσει τον κατακερματισμένο χώρο της δημοκρατικής παράταξης και επέμεινε στην πολιτική αυτονομία του, παρά τις ισχυρές δυνάμεις που διεκδικούσαν την εκλογική και πολιτική του επιρροή.

Η οικογενειακή κληρονομιά και τα πρώτα βήματα

Η Φώφη Γεννηματά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, μέσα σε μια οικογένεια που ήταν στενά συνδεδεμένη με την πολιτική και την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Ο πατέρας της, Γιώργος Γεννηματάς, υπήρξε ιστορικό και ιδιαίτερα αγαπητό στέλεχος του Κινήματος, με σημαντική παρουσία στη διαμόρφωση του κοινωνικού κράτους.

Η μητέρα της, Κάκια Βέργου, είχε επίσης ενεργή κοινωνική δράση, μεταξύ άλλων μέσα από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Η πολιτική κληρονομιά της οικογένειάς της αποτέλεσε ταυτόχρονα εφόδιο και βάρος στην πορεία της. Η ίδια σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετείπε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα και εντάχθηκε στην ΠΑΣΠ.

Το 1987, άρχισε να εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα, ενώ παράλληλα ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την πολιτική, ακολουθώντας σταδιακά τη δική της ξεχωριστή διαδρομή.

Σημαντικές θέσεις και υπουργικές θητείες

Η πολιτική διαδρομή της Φώφης Γεννηματά περιλάμβανε μια σειρά από σημαντικές θέσεις και υπουργικές θητείες. Το 2000, εξελέγη βουλευτής Α’ Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ, ένα γεγονός που αποτέλεσε ένα κομβικό βήμα στην προσωπική της πορεία.

Ακολούθησε η θητεία της ως υπερνομάρχης Αθηνών-Πειραιώς, αξίωμα στο οποίο εξελέγη το 2002 και επανεξελέγη το 2006. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 2003, ανέλαβε και την προεδρία της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη διοίκηση και στην αυτοδιοικητική πολιτική.

Στη συνέχεια, υπηρέτησε ως υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Το 2013, ανέλαβε καθήκοντα αναπληρώτριας υπουργού Εθνικής Άμυνας, ολοκληρώνοντας μια πλούσια πορεία σε θέσεις ευθύνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit