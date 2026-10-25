Η κυβέρνηση δυσκολεύεται να πείσει για τρίτη θητεία εν μέσω αιτήματος για πολιτική αλλαγή

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου αναδεικνύουν μια ισχυρή τάση υπέρ της πολιτικής αλλαγής, δημιουργώντας προβληματισμό στο κυβερνών κόμμα ενόψει των εκλογών. Μετρήσεις από διάφορες εταιρείες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών ζητά αλλαγή, ενώ παράλληλα αξιολογεί αρνητικά την κυβερνητική θητεία. Αυτή η τάση καθιστά δύσκολο για το κυβερνών κόμμα να δώσει μια πειστική απάντηση στο ερώτημα για μια τρίτη θητεία.

Η αυξανόμενη τάση για πολιτική αλλαγή

Οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου καταγράφουν μια σαφή προτίμηση των πολιτών προς την πολιτική αλλαγή, με την τάση αυτή να κάνει «limit up» στις μετρήσεις. Σύμφωνα με τη μέτρηση της ALCO, το ποσοστό όσων τάσσονται υπέρ της πολιτικής αλλαγής φθάνει το 63%.

Αντίστοιχα, η δημοσκόπηση της Opinion Poll δείχνει αύξηση στο ποσοστό των πολιτών που θεωρούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ως βασικό κριτήριο της ψήφου τους, από 29,2% σε 35,1%. Στην ίδια μέτρηση, το 66,3% των πολιτών κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την κυβερνητική θητεία.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τη δημοσκόπηση της MARC, όπου στο δίλημμα μεταξύ πολιτικής αλλαγής και σταθερότητας, το 54,1% των ερωτηθέντων επιλέγει την αλλαγή. Επιπλέον, το 62,7% αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την κυβέρνηση.

Το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας

Τα παραπάνω δημοσκοπικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την πρόθεση ψήφου που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πέριξ του 25%, εκτιμάται ότι υπονομεύουν το βασικό προεκλογικό πρόταγμα του κόμματος. Αυτό το πρόταγμα επικεντρώνεται στη σταθερότητα και τη συνέχεια.

Η πλειονότητα των στελεχών του «γαλάζιου» στρατοπέδου δηλώνει πλέον ότι ο εκλογικός στόχος είναι η αυτοδυναμία και η εξασφάλιση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Παράλληλα, απορρίπτεται κάθε συζήτηση περί κυβέρνησης συνεργασίας, με την πεποίθηση ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή.

Η στρατηγική του κόμματος βασίζεται στην προβολή του κυβερνητικού έργου και στο σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», με την προσδοκία ότι αυτό θα δώσει στη Νέα Δημοκρατία την απαραίτητη ώθηση όταν έλθει η ώρα να στηθούν οι κάλπες.

Εσωτερικές συζητήσεις και η έλλειψη πειστικής απάντησης

Ωστόσο, μια συζήτηση που έχει αρχίσει να «σιγοβράζει» στο εσωτερικό του «γαλάζιου» στρατοπέδου αφορά το προεκλογικό αφήγημα της κυβέρνησης. Ορισμένα στελέχη εκτιμούν ότι η παράταξη δεν έχει ακόμα κατορθώσει να δώσει μια πειστική απάντηση στο ερώτημα «γιατί τρίτη θητεία;».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τάση υπέρ της πολιτικής αλλαγής να καταγράφει αυξητική πορεία στις δημοσκοπήσεις. Παρόλα αυτά, οι μετρήσεις δεν αναδεικνύουν κάποιον «καθαρό και παρόντα κίνδυνο», δηλαδή ένα κόμμα το οποίο να δείχνει ότι μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Αντιθέτως, η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το ΕΛ.Α.Σ. και το ΠΑΣΟΚ παραμένει διψήφια, υποδεικνύοντας την απουσία ενός ισχυρού αντιπάλου που θα μπορούσε να διεκδικήσει άμεσα την εξουσία.

Η επίδραση της κρίσης και η στάση της Ευρώπης

Το πρόβλημα της απουσίας ενός «σκληρού» και πειστικού προεκλογικού αφηγήματος επιτείνεται από την περιρρέουσα κρίση. Η κυβέρνηση κινείται συντηρητικά όσον αφορά στα μέτρα ανακούφισης των πολιτών από τις αυξήσεις στην ενέργεια και συνολικά από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής.

Παράλληλα, η Ευρώπη, ακολουθώντας την πάγια τακτική της σε περιόδους κρίσεων, μοιάζει διατεθειμένη να «κλωτσήσει το τενεκεδάκι» μέχρι το απώτατο σημείο. Αυτό σημαίνει ότι αφήνει την κάθε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει μόνη της μια κρίση που δεν έχει ορατό τέλος.

Φυσικά, το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς η ρευστότητα επιδρά αρνητικά σε όλες τις χώρες, καθιστώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί η κυβέρνηση ιδιαίτερα απαιτητικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki