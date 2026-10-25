Το Ισραήλ κλείνει τις διελεύσεις από και προς τη Δυτική Όχθη την ημέρα των εκλογών

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στην ανακοίνωση του κλεισίματος όλων των χερσαίων διελεύσεων προς και από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ. Το μέτρο περιλαμβάνει την απαγόρευση εισόδου και εξόδου για τους Παλαιστίνιους εργαζόμενους από την περιοχή, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητά τους.

Πλήρες κλείσιμο των χερσαίων διελεύσεων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το πλήρες κλείσιμο όλων των χερσαίων διελεύσεων που συνδέουν το Ισραήλ με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αυτό το εκτεταμένο μέτρο θα εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, η οποία έχει οριστεί ως η ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια προληπτική ενέργεια ενόψει της εκλογικής διαδικασίας.

Η απαγόρευση εισόδου και εξόδου αφορά συγκεκριμένα τους Παλαιστίνιους εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι διαμένουν στη Δυτική Όχθη και την Κοιλάδα του Ιορδάνη, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς το Ισραήλ ή να επιστρέψουν στις περιοχές τους. Το μέτρο επηρεάζει επίσης τις βιομηχανικές ζώνες που βρίσκονται εντός αυτών των περιοχών, όπου πολλοί Παλαιστίνιοι απασχολούνται καθημερινά.

Η επίσημη αιτιολογία και η έγκριση της πολιτικής ηγεσίας

Η απόφαση για το κλείσιμο των διελεύσεων βασίστηκε σε σύσταση που υποβλήθηκε από τον μηχανισμό ασφαλείας του Ισραήλ. Κατόπιν αυτής της σύστασης, η πολιτική ηγεσία της χώρας έδωσε την έγκρισή της για την εφαρμογή του μέτρου. Αυτή η διαδικασία υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εκλογών.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις), αναφέρεται ρητά: «Κατόπιν σύστασης του μηχανισμού ασφαλείας, η πολιτική ηγεσία ενέκρινε την απαγόρευση εισόδου και εξόδου Παλαιστινίων εργαζομένων στο σύνολο της Ιουδαίας και Σαμάρειας» – ο όρος που χρησιμοποιούν οι ισραηλινές αρχές για τη Δυτική Όχθη – «και της Κοιλάδας του Ιορδάνη, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών ζωνών, καθώς και το κλείσιμο όλων των χερσαίων διελεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας των εκλογών, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026».

Το πλαίσιο της εν εξελίξει στρατιωτικής επιχείρησης

Το μέτρο του κλεισίματος των διελεύσεων ανακοινώνεται σε μια περίοδο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρείας κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή διεξάγεται ενεργά στην περιοχή της Δυτικής Όχθης, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα ασφαλείας. Η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και η διεξαγωγή επιχειρήσεων αποτελούν μέρος του ευρύτερου πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσεις για την ασφάλεια.

Η στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη ξεκίνησε μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών. Οι στρατιώτες αυτοί σκοτώθηκαν από πυρά δύο Παλαιστινίων ενόπλων. Κατά τη διάρκεια της ίδιας σύγκρουσης, οι δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι επίσης έχασαν τη ζωή τους, προσθέτοντας στην ένταση που επικρατεί στην περιοχή.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα των Παλαιστινίων

Η απαγόρευση εισόδου και εξόδου επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων Παλαιστινίων εργαζομένων. Η αδυναμία τους να μετακινηθούν για εργασία από τη Δυτική Όχθη και την Κοιλάδα του Ιορδάνη προς τις βιομηχανικές ζώνες ή άλλες περιοχές εργασίας στο Ισραήλ, έχει άμεσες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τις οικογένειές τους. Το μέτρο αυτό, αν και προσωρινό, διακόπτει την ομαλή ροή της εργασιακής ζωής για πολλούς.

Το κλείσιμο των διελεύσεων, ειδικά την ημέρα των εκλογών, αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο μέτρο ασφαλείας που λαμβάνεται από τις ισραηλινές αρχές σε περιόδους αυξημένης έντασης ή σημαντικών πολιτικών γεγονότων. Η εφαρμογή του υπογραμμίζει τις ανησυχίες για την ασφάλεια που επικρατούν στην περιοχή, ιδίως ενόψει μιας τόσο κρίσιμης εκλογικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Enikos