Ισραήλ: Μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στο Τελ Αβίβ τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα, 24 Οκτωβρίου, στο Τελ Αβίβ σε μια μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μόλις τρεις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα, οι οποίες θεωρούνται ευρέως ως ένα άτυπο «δημοψήφισμα» υπέρ ή κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι λόγοι πίσω από την κινητοποίηση

Η διαδήλωση οργανώθηκε από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου, μια οργάνωση που ιδρύθηκε από οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Ο κύριος στόχος της κινητοποίησης είναι να ζητηθεί λογοδοσία για την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία οδήγησε στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Η οργάνωση, μέσω της πλατφόρμας Χ, ανέφερε ότι η εκδήλωση, «τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές», σηματοδοτεί «τα τρία χρόνια του αγώνα για την αλήθεια, για τη λογοδοσία, για τη συγκρότηση μιας ερευνητικής επιτροπής». Αυτή η επιτροπή θα είχε ως σκοπό να υποδείξει τους υπεύθυνους και τις αποτυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας, ένα αίτημα που η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει μέχρι σήμερα.

Αίτημα για ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή

Η διαμαρτυρία αποτελεί συνέχεια μιας μακρόχρονης εκστρατείας που διεξάγουν διάφορες οργανώσεις της ισραηλινής κοινωνίας, καθώς και κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κεντρικό αίτημα είναι η σύσταση μιας ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τις αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας που προηγήθηκαν της 7ης Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει αρνηθεί επανειλημμένα να συστήσει ένα τέτοιο ανεξάρτητο όργανο. Αντ’ αυτού, έχει προτείνει τη δημιουργία μιας «επιτροπής» στην οποία τα μισά μέλη θα διορίζονται από τον κυβερνώντα συνασπισμό και τα άλλα μισά από την αντιπολίτευση.

Ωστόσο, οι αντιπολιτευόμενοι ηγέτες έχουν απορρίψει αυτήν την πρόταση. Έχουν δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρουν οποιαδήποτε επιτροπή θα διορίζεται από πολιτικούς, επιμένοντας στην ανάγκη για ένα πραγματικά ανεξάρτητο όργανο διερεύνησης.

Δηλώσεις διαδηλωτών και πολιτικές προεκτάσεις

Η 68χρονη Χαντάς Φόιερσταϊν, λίγο πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «αυτοί που μας κυβέρνησαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια έκαναν άθλια δουλειά». Πρόσθεσε επίσης ότι «το Ισραήλ δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά σε τέτοια κατάσταση», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των διαδηλωτών.

Στην κινητοποίηση αναμενόταν η παρουσία πολλών προβεβλημένων στελεχών της αντιπολίτευσης, γεγονός που υπογραμμίζει το πολιτικό βάρος της διαδήλωσης ενόψει των εκλογών. Η συμμετοχή τους ενισχύει το μήνυμα της ανάγκης για αλλαγή και λογοδοσία.

Το πολιτικό κλίμα ενόψει των εκλογών

Οι βουλευτικές εκλογές που πλησιάζουν θεωρούνται κρίσιμες για το πολιτικό μέλλον του Ισραήλ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το στρατόπεδο της δεξιάς του πρωθυπουργού Νετανιάχου βρίσκεται σε μάχη στήθος με στήθος με τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Οι προβλέψεις, ωστόσο, δείχνουν ότι κανείς από τους δύο δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Αυτό προμηνύει ένα πιθανό σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας ή παρατεταμένων διαπραγματεύσεων μετά την εκλογική αναμέτρηση.

Ανησυχίες για πιθανές προκλήσεις

Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης εξέφρασαν φόβους για πιθανές «προκλήσεις» από την πλευρά υποστηρικτών της κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδήλωσης και να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια.

Με πληροφορίες από: Topontiki