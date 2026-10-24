Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Συμεών για την ιστορική συμφωνία της Μονής Σινά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών. Σκοπός της επικοινωνίας ήταν να εκφράσει τα συγχαρητήριά του στον Αρχιεπίσκοπο και να δηλώσει την υποστήριξη όλων των Ελλήνων στις πρόσφατες αποφάσεις της Ιεράς Μονής Σινά. Η συνομιλία επικεντρώθηκε στην ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Μονής και της Αιγύπτου, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας για το μέλλον του ελληνορθόδοξου θεσμού.

Η τηλεφωνική επικοινωνία και τα συγχαρητήρια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε προσωπικά με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά κ. Συμεών, προκειμένου να τον συγχαρεί για τις εξελίξεις που αφορούν την Ιερά Μονή. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη στις αποφάσεις που έλαβε η Ιερά Μονή Σινά. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της κοινής στάσης που τήρησαν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στο ζήτημα αυτό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ενιαία προσέγγιση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος για το ζήτημα της Μονής. Αυτή η κοινή στάση, όπως υπογράμμισε, αποτελεί ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας, όχι μόνο του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής. Το μήνυμα αυτό επιβεβαιώνει τις δυνατότητες του Ελληνισμού όταν ενεργεί μεθοδικά και ενωμένα.

Ισχυρό μήνυμα ενότητας του Ελληνισμού

Η κοινή στάση των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο θέμα της Ιεράς Μονής Σινά αναδείχθηκε ως ένα από τα κεντρικά σημεία της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η σύμπνοια μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτό το μήνυμα αφορά την ενότητα του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτή η ενωμένη δράση αποδεικνύει τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν συνεργάζεται μεθοδικά και με κοινό όραμα. Η στήριξη των αποφάσεων της Ιεράς Μονής από ένα τόσο ευρύ φάσμα εκκλησιαστικών θεσμών υπογραμμίζει την εθνική και θρησκευτική σημασία του ζητήματος, ενισχύοντας την παρουσία και την επιρροή του Ελληνισμού στην περιοχή.

Η ιστορική συμφωνία με την Αίγυπτο

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Ιεράς Μονής Σινά και της Αιγύπτου. Αυτή η συμφωνία χαρακτηρίστηκε από τον πρωθυπουργό ως «ιστορική τομή». Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε επίσης αναφερθεί σε αυτήν ως «ιστορική συμφωνία», τονίζοντας ότι αποτελεί νομική κατοχύρωση για τη Μονή μετά από 1.500 χρόνια. Η συμφωνία αυτή έχει ως πρωταρχικό στόχο την εδραίωση της νομικής θέσης της Ιεράς Μονής, παρέχοντας ένα σταθερό πλαίσιο για τη λειτουργία της.

Επιπλέον, η εν λόγω συμφωνία διασφαλίζει την απρόσκοπτη ύπαρξη της Μονής και, κυρίως, τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές. Αυτό σημαίνει ότι η πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά που αντιπροσωπεύει η Ιερά Μονή Σινά θα συνεχίσει να προστατεύεται και να διατηρείται για τις επόμενες γενιές, ενισχύοντας τον ρόλο της ως φάρου της Ορθοδοξίας στην περιοχή.

Το ενδιαφέρον του Αιγύπτιου Προέδρου και του λαού

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Συμεών έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, για την Ιερά Μονή. Η στάση του Αιγύπτιου Προέδρου υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στη Μονή από την αιγυπτιακή ηγεσία.

Παράλληλα, τονίστηκε η διαχρονική αγάπη με την οποία ο αιγυπτιακός λαός περιέβαλλε πάντα την Ιερά Μονή Σινά. Αυτή η αγάπη και το ενδιαφέρον του λαού της Αιγύπτου, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία και τη διατήρηση του μοναδικού αυτού θρησκευτικού και πολιτιστικού μνημείου, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και των λαών τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos