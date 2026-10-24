Το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει από τον Μάιο ερωτήματα για το ελληνικό μπάσκετ

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, οι οποίες περιλαμβάνουν δικαστική έρευνα, επαναφέρουν στο προσκήνιο μια κοινοβουλευτική παρέμβαση που είχε πραγματοποιηθεί μήνες πριν η υπόθεση λάβει τις τρέχουσες διαστάσεις. Το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει από τις αρχές Μαΐου στη Βουλή μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), τη διαιτησία, καθώς και ενδεχόμενα ασυμβίβαστα, εστιάζοντας παράλληλα στην αποτελεσματικότητα των θεσμικών μηχανισμών ελέγχου.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση του Μαΐου

Συγκεκριμένα, στις 7 Μαΐου 2026, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά και Δημήτρης Μπιάγκης κατέθεσαν ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Το αντικείμενο της ερώτησης ήταν ο «έλεγχος νομιμότητας και η θεσμική θωράκιση της ακεραιότητας στο ελληνικό μπάσκετ», υποδεικνύοντας την ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση των ζητημάτων.

Η παρέμβαση αυτή δεν ήταν γενικόλογη, αλλά βασίστηκε σε συγκεκριμένα δημοσιεύματα και δημόσιες καταγγελίες. Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς και τη συνολική λειτουργία της Ομοσπονδίας, γεγονός που οδήγησε τους βουλευτές στην απόφαση να φέρουν το θέμα στη Βουλή.

Τα ερωτήματα για την ΕΟΚ και τον Βαγγέλη Λιόλιο

Οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν επισημάνει ότι είχαν αναδειχθεί ζητήματα που δημιουργούσαν εύλογα ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα αφορούσαν την τήρηση της νομιμότητας εντός της Ομοσπονδίας, την πιθανή ύπαρξη ασυμβίβαστων καταστάσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας κρίσιμων λειτουργιών, όπως είναι η διαιτησία, η οποία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ακεραιότητας του αθλήματος.

Οι καταγγελίες για όσα συνέβαιναν στον χώρο του μπάσκετ, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά τον Οκτώβριο, αλλά υπήρχαν πολύ νωρίτερα. Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι σαφής: τα προβλήματα είχαν φτάσει επισήμως μέχρι τη Βουλή, καθιστώντας την παρέμβαση του κόμματος έγκαιρη και ουσιαστική.

Οι απαιτήσεις για διαφάνεια και έλεγχο

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους ερώτησης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις από την Πολιτεία. Ειδικότερα, ρωτούσαν σε ποιο στάδιο βρισκόταν ο έλεγχος των καταγγελιών που είχαν υποβληθεί και ποιες ενέργειες θα ακολουθούσαν εφόσον προέκυπταν παραβιάσεις της νομιμότητας.

Επιπλέον, ζητούσαν να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες που επρόκειτο να αναληφθούν από την πλευρά της Πολιτείας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτροπή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, περίπου πεντέμισι μήνες πριν από τις σημερινές εξελίξεις, το θέμα της εποπτείας του ελληνικού μπάσκετ, της διαιτησίας και των υφιστάμενων καταγγελιών είχε τεθεί θεσμικά και με σαφή ερωτήματα.

Η σημερινή υπενθύμιση του Κώστα Τσουκαλά

Σε αυτό ακριβώς το ιστορικό πλαίσιο επανέρχεται τώρα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς επισημαίνει ότι το κόμμα είχε εγκαίρως αναδείξει το πρόβλημα και είχε ζητήσει τη διερεύνηση όλων όσων καταγγέλλονταν στον χώρο του μπάσκετ, υπογραμμίζοντας την προνοητικότητα της κοινοβουλευτικής παρέμβασης.

Η παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το βάρος των όσων ερευνώνται σήμερα από τη δικαιοσύνη. Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση δράση και έλεγχο.

Το πολιτικό ερώτημα για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Πέρα από την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, ο Κώστας Τσουκαλάς θέτει ένα σημαντικό πολιτικό ερώτημα. Δεδομένου ότι οι καταγγελίες υπήρχαν και είχαν φτάσει επισήμως μέχρι τη Βουλή, τίθεται το ζήτημα του τι έκαναν στο μεσοδιάστημα οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Αυτό το ερώτημα υπογραμμίζει την ευθύνη των θεσμικών οργάνων να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά όταν ανακύπτουν σοβαρές καταγγελίες, ιδίως όταν αυτές αφορούν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα του αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki