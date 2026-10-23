Ο Άδωνις Γεωργιάδης για την ψήφο του ΠΑΣΟΚ στον νόμο για τα social media: «Κόμπλεξ ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τον «κόφτη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «κόμπλεξ» του κ. Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο, όπως υποστήριξε, οδήγησε το ΠΑΣΟΚ να αφήσει τα παιδιά απροστάτευτα.

Η έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας

Μιλώντας στο Action 24, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε «έξαλλος» με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα έπρεπε να αποτελέσει αφορμή για να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα σε εταιρείες όπως η Meta και το TikTok, ότι «δεν παίζουμε και ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι».

Αντί αυτού, όπως σημείωσε, «όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης» ψήφισαν όχι. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ειδικά στο ΚΚΕ, λέγοντας ότι «ψηφίζει σε όλα όχι», αλλά εξέφρασε την έκπληξή του για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος που «θέλει να κυβερνήσει».

Η κριτική για τη στάση του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η αρνητική ψήφος του ΠΑΣΟΚ είχε ως αποτέλεσμα να αφεθούν «τα παιδιά μας απροστάτευτα» και να «παιχτεί το παιχνίδι του Facebook, της Meta και του Ζούκερμπεργκ». Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος «πολεμάει υποτίθεται τον καπιταλισμό και είναι σοσιαλιστής».

«Ντράπηκε και η ντροπή, δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας την απογοήτευσή του για την επιλογή του ΠΑΣΟΚ σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.

«Κόμπλεξ» του Ανδρουλάκη με τον Μητσοτάκη

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε μια «διάγνωση» για τους λόγους της στάσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως δήλωσε, «για να μην φανεί ότι στηρίζουν μια πρωτοβουλία του Μητσοτάκη επειδή έχει κόμπλεξ ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, αφήνει τα παιδιά των Ελλήνων απροστάτευτα, αίσχος».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι, κατά τον κ. Γεωργιάδη, η πολιτική αντιπαράθεση υπερίσχυσε της προστασίας των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έκφραση «αίσχος» δείχνει το μέγεθος της οργής του υπουργού για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε την κριτική του, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ». Επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι και δεν ντρέπονται στη Χαριλάου Τρικούπη», αναφερόμενος στην έδρα του κόμματος.

Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την πεποίθησή του ότι η συγκεκριμένη ψήφος αποτελεί ένα σοβαρό πολιτικό ατόπημα για το ΠΑΣΟΚ, ειδικά σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία των παιδιών.

Πολιτικό μήνυμα προς τον λαό

Ο υπουργός Υγείας ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στέλνοντας ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. «Αυτά να τα βλέπει λαός για να δει ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας», είπε, καλώντας τους πολίτες να αξιολογήσουν τη στάση των κομμάτων.

Κατά τον κ. Γεωργιάδη, η αντιπολίτευση, μπροστά στο ενδεχόμενο να «πέσει ο Μητσοτάκης», δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο, «ούτε τα παιδιά μας». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσπάθεια να αναδειχθεί η πολιτική διάσταση της ψήφου του ΠΑΣΟΚ, συνδέοντάς την με μια ευρύτερη στρατηγική αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki