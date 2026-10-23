Ένταση σε Σερβία και Γαλλία ενόψει εκλογών και διαδηλώσεων

Σε κλίμα έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής βρίσκονται Σερβία και Γαλλία, με τις μαζικές διαδηλώσεις να δοκιμάζουν τις αντοχές των κυβερνήσεων. Στο Βελιγράδι, περίπου 150.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την Πέμπτη τους δρόμους, λίγα 24ωρα πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές. Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε περιορισμούς στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου, υπό τον φόβο νέων εκτεταμένων επεισοδίων.

Μαζική κινητοποίηση στο Βελιγράδι

Στο Βελιγράδι, η Πέμπτη σημαδεύτηκε από μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών. Περίπου 150.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, εκφράζοντας τη στήριξή τους στο φοιτητικό κίνημα. Το κίνημα αυτό επιχειρεί να βάλει τέλος στη 14χρονη κυριαρχία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος, υπό την ηγεσία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Με συνθήματα όπως «Οι φοιτητές νικούν», χιλιάδες διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Σλάβια. Η κινητοποίηση αυτή έστειλε ένα σαφές μήνυμα ενόψει των εκλογών της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, οι οποίες θεωρούνται η μεγαλύτερη πολιτική δοκιμασία για τον Βούτσιτς από το 2012.

Οι εκλογές και η πολιτική δοκιμασία του Βούτσιτς

Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία αποτελούν ένα κρίσιμο πολιτικό ορόσημο για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο ίδιος έχει παραιτηθεί από την προεδρία της χώρας με σκοπό να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Η στάση του απέναντι στις διαδηλώσεις είναι ξεκάθαρη, καθώς κατηγορεί τους διαδηλωτές ότι επιχειρούν την ανατροπή της κυβέρνησης με υποστήριξη από ξένες δυνάμεις.

Η γέννηση του φοιτητικού κινήματος

Το φοιτητικό κίνημα, το οποίο πλέον διεκδικεί την εξουσία, γεννήθηκε μετά από ένα τραγικό συμβάν. Συγκεκριμένα, η αφορμή δόθηκε από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024. Εκεί, η κατάρρευση ενός στεγάστρου είχε ως αποτέλεσμα να στοιχίσει τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν αρχικά με το αίτημα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης του Νόβι Σαντ και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στη συνέχεια, εξελίχθηκαν σε ένα μαζικό πολιτικό κίνημα, το οποίο πλέον έχει ευρύτερους στόχους και διεκδικεί αλλαγή στην κυβέρνηση.

Περιορισμοί στις διαδηλώσεις στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, η Γαλλία προετοιμάζεται για ένα ακόμη δύσκολο Σάββατο, καθώς επικρατεί ανησυχία για νέα επεισόδια. Αυτό έρχεται μετά το κύμα βίαιων γεγονότων που συγκλόνισε μεγάλες πόλεις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, στο περιθώριο διαδηλώσεων που αφορούσαν την ακρίβεια και το κόστος ζωής.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα επιβληθούν περιορισμοί στις συγκεντρώσεις. Συγκεκριμένα, θα απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις που δεν διοργανώνονται από αναγνωρισμένους φορείς, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν περαιτέρω αναταραχές και επεισόδια.

Απαγορεύσεις και κατηγορίες σε γαλλικές πόλεις

Ήδη, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας. Στη Λυών, όπου εκατοντάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, οι διαδηλώσεις του Σαββάτου έχουν απαγορευτεί. Ανάλογοι περιορισμοί ανακοινώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Μασσαλία, η Νίκαια και η Τουλόν.

Στην πρωτεύουσα, το Παρίσι, εγκρίθηκε μία πορεία, ωστόσο απαγορεύτηκε μία άλλη κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί από φοιτητές και μέλη των «κίτρινων γιλέκων». Ο Γάλλος πρόεδρος απέδωσε τα σοβαρότερα επεισόδια σε οργανωμένες ομάδες της άκρας Αριστεράς, τις οποίες κατηγόρησε ότι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη Δημοκρατία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis