Η στήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου εν όψει των ισραηλινών εκλογών

Μια ασυνήθιστα ευθεία παρέμβαση από τον Ντόναλντ Τραμπ προσδίδει νέα διάσταση στις ισραηλινές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της επανεκλογής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνδέοντας την παραμονή του στην εξουσία με τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση του Ιράν. Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, παρά την ισχυρή υποστήριξη του Τραμπ, οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι δεν φαίνεται να συγκινούνται ιδιαίτερα από αυτή την εξέλιξη.

Η δημόσια υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόλυτη υποστήριξή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 18 Οκτωβρίου, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Truth Social. Στην ανάρτησή του, χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως «σπουδαίο πρωθυπουργό σε καιρό πολέμου», εξήροντας την αποφασιστικότητά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την επανεκλογή του Νετανιάχου με τη συνέχιση της στενής αμερικανοϊσραηλινής συνεργασίας.

Η παρέμβαση αυτή είχε ως στόχο να παρουσιάσει την παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία ως εγγύηση για τη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η ανάδειξη διαφορετικού πρωθυπουργού θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα, προσδίδοντας έτσι στον Νετανιάχου ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που οι αντίπαλοί του δεν μπορούν να εξασφαλίσουν: την προσωπική εμπιστοσύνη του «πλανητάρχη».

Το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ πριν τις εκλογές

Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ δείχνουν ένα αδιέξοδο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την επανεκλογή του. Παράλληλα, ούτε η αντιπολίτευση διαθέτει εξασφαλισμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση.

Η αναμέτρηση εξελίσσεται σε μια κρίσιμη δοκιμασία, όχι μόνο για την πολιτική επιβίωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αλλά και για τη δυνατότητα σχηματισμού μιας σταθερής κυβέρνησης στη χώρα. Οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα από την ισχυρή υποστήριξη που παρέχει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ και οι πολεμικές επιχειρήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον πόλεμο κατά του Ιράν, ο οποίος έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2026. Εξήρε την αποφασιστικότητα του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών για την αντιμετώπιση του Ιράν αποτέλεσε κεντρικό σημείο της παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι ο Τραμπ παρέλειψε να αναφερθεί στον «Πόλεμο των 12 ημερών», ο οποίος διεξήχθη τον Ιούνιο του 2025. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, οι ΗΠΑ είχαν παρέμβει στρατιωτικά στο πλευρό του Ισραήλ, πραγματοποιώντας την επιχείρηση με την ονομασία «Σφυρί του Μεσονυκτίου». Αυτή η παράλειψη ενδεχομένως υποδηλώνει μια επιλεκτική αναφορά σε γεγονότα που ενισχύουν το αφήγημα της προσωπικής του σχέσης με τον Νετανιάχου.

Οι διακυμάνσεις στις σχέσεις των δύο ηγετών

Η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να στηρίξει δημόσια τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αξιοσημείωτη και για έναν πρόσθετο λόγο. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών δεν ήταν πάντοτε αρμονικές. Κατά τη διάρκεια της ιρανικής κρίσης, προέκυψαν διαφωνίες σχετικά με τη στρατηγική και τη διάρκεια των επιχειρήσεων, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της δυναμικής τους.

Επομένως, η δημόσια υποστήριξη που εκφράστηκε τώρα δεν αντανακλά απλώς μια προσωπική φιλία. Αντιθέτως, αποτελεί μια σαφή πολιτική παρέμβαση, μέσω της οποίας ο Τραμπ επιχειρεί να επηρεάσει τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους υπέρ της επανεκλογής του Νετανιάχου. Αυτή η κίνηση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο Αμερικανός Πρόεδρος στην παραμονή του Ισραηλινού ομολόγου του στην εξουσία.

Αμερικανική παρουσία και διπλωματικές κινήσεις

Η αμερικανική παρουσία στην περιοχή απέκτησε πρόσθετη σημασία με την αιφνιδιαστική επίσκεψη του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Ισραήλ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τη δήλωση στήριξης του Τραμπ, και περιλάμβανε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης, σε περίοδο αυξημένης έντασης με το Ιράν, ενισχύει την εικόνα στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Παρότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες των συνομιλιών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας υπογραμμίζει το βάθος των σχέσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η στάση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος απέφυγε να συνταχθεί με τη δημόσια εκλογική υποστήριξη που παρείχε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου.

Με πληροφορίες από: Topontiki