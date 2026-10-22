Η κυβέρνηση στο μικροσκόπιο: συστάσεις Μητσοτάκη σε υπουργούς ενόψει εκλογών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την παρατηρούμενη χαλάρωση στην εργασία ορισμένων υπουργείων. Η αποστροφή του, η οποία έγινε σε εύχαρο κλίμα κατά την πρόσφατη παρουσία του στα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Λαύριο, πέρασε αρχικά στα ψιλά, αλλά στελέχη του Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι δεν ειπώθηκε τυχαία.

Η αποστροφή του πρωθυπουργού στο Λαύριο

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Λαύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους παρόντες υπουργούς με μια χαρακτηριστική δήλωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Οι υπουργοί που είναι εδώ να ξέρουν ότι το Claude έχει φοβερές δυνατότητες. Οπότε μπορώ να ξέρω πολύ εύκολα να επιβεβαιώσω αν αυτό που μου λέτε είναι ακριβές».

Αυτή η δήλωση, αν και έγινε σε ένα ευχάριστο κλίμα, δεν θεωρείται τυχαία από τους κύκλους του Μαξίμου. Φαίνεται να αποτελεί μια έμμεση προειδοποίηση και μια υπενθύμιση για την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και ακρίβειας στην παροχή πληροφοριών και στην εκτέλεση των καθηκόντων.

Το μήνυμα προς το υπουργικό συμβούλιο

Η παραπάνω αποστροφή του πρωθυπουργού ερμηνεύεται ως ένα ευρύτερο μήνυμα που απευθύνεται σε ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο. Στελέχη του Μαξίμου αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαπιστώσει πως σε κάποια υπουργεία, οι πολιτικές ηγεσίες έχουν «κατεβάσει τα μολύβια».

Η έκφραση αυτή υποδηλώνει μια χαλάρωση στον ρυθμό εργασίας και στην αφοσίωση στα καθήκοντα, με τους υπουργούς να θέτουν σε πρώτο πλάνο την επανεκλογή τους. Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να έχει προκαλέσει ανησυχία στην πρωθυπουργική κατοικία, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς παραγωγικότητας.

Οι διαπιστώσεις του Μαξίμου

Οι πληροφορίες από το Μαξίμου κάνουν λόγο για μια γενικότερη τάση χαλάρωσης που έχει παρατηρηθεί σε ορισμένα κυβερνητικά κλιμάκια. Η προτεραιότητα που δίνουν ορισμένοι υπουργοί στην επανεκλογή τους, ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, φαίνεται να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και την προσήλωσή τους στα υπουργικά τους καθήκοντα.

Αυτή η κατάσταση, όπως επισημαίνεται, δεν είναι επιθυμητή για την κυβέρνηση, η οποία θέλει να διατηρήσει την εικόνα της εργατικότητας και της αποτελεσματικότητας. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και συστάσεις προς τους εμπλεκόμενους.

Προσωπικές συστάσεις και οι αρμόδιοι

Σε πρώτη φάση, όπως αναφέρεται, θα γίνουν κατ' ιδίαν συστάσεις προς τους υπουργούς που έχουν υποπέσει στην παρατηρούμενη χαλάρωση. Η διαδικασία αυτή θα αναληφθεί από συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης του κάθε υπουργείου.

Ειδικότερα, για τα οικονομικά υπουργεία, την ευθύνη των συστάσεων έχει ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης. Για τα υπόλοιπα υπουργεία, τα οποία ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, οι συστάσεις θα γίνουν από τον ίδιο. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το ζήτημα με διακριτικότητα αλλά και αποφασιστικότητα.

Η «χαλάρωση» και ο κίνδυνος της «παράλυσης»

Πολλοί «γαλάζιοι» κύκλοι παραδέχονται ότι ο ισχυρός προεκλογικός άνεμος που πνέει στη χώρα μοιραία προκαλεί μια γενικότερη χαλάρωση. Αυτή η χαλάρωση, αν και σε ένα βαθμό αναμενόμενη σε προεκλογικές περιόδους, αρχίζει να γίνεται πρόβλημα όταν καταλήγει σε «παράλυση».

Η κυβέρνηση επιθυμεί να αποφύγει την κατάσταση όπου η προεκλογική κινητοποίηση των υπουργών θα οδηγήσει σε στασιμότητα του κυβερνητικού έργου. Το μήνυμα του πρωθυπουργού και οι επικείμενες συστάσεις στοχεύουν ακριβώς στην αποτροπή αυτής της «παράλυσης» και στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας μέχρι τις εκλογές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis