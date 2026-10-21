Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου, στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1, μεταξύ της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπούλου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη. Η συζήτηση, η οποία ξεκίνησε με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξελίχθηκε σε προσωπική σύγκρουση με εκατέρωθεν αιχμές και βαριές εκφράσεις. Η ένταση κορυφώθηκε, με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται βουρκωμένη και να ξεσπά σε κλάματα, ενώ προανήγγειλε και δικαστική συνέχεια.

Η αρχή της σύγκρουσης και οι αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρώτος γύρος της σύγκρουσης ξεκίνησε με τον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να απευθύνεται στη Νάντια Γιαννακοπούλου, κάνοντας πρόβλεψη για εσωκομματική αμφισβήτηση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές. Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε: «Κρατήστε τη δήλωσή μου τη βραδιά των εκλογών: Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε».

Η απάντηση της κ. Γιαννακοπούλου ήταν άμεση και έντονη, καλώντας τον να «Αφήστε τις χυδαιότητες και τις γελοιότητες». Ο κ. Λαζαρίδης αντέτεινε ότι «όταν γίνονται χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν επιχειρήματα», με τον διάλογο να ανεβάζει γρήγορα ένταση.

Η αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε όταν η Νάντια Γιαννακοπούλου υποστήριξε ότι «η δεύτερη 4ετία της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Σε αυτό, ο Μακάριος Λαζαρίδης ανταπάντησε με αναφορά σε πρόσωπο, λέγοντας: «Να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος είναι κουμπάρος του αρχηγού σας».

Ισχυρισμοί για κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη και συνάντηση στη Βουλή

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρθηκε σε ένα πρόσωπο που, όπως υποστήριξε, είναι προφυλακισμένο στην Κρήτη και αποτελεί κουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτή η αναφορά προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία απάντησε με το ερώτημα: «Θέλετε να μας πείτε ότι είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».

Στη συνέχεια, ο βουλευτής της ΝΔ προχώρησε σε έναν ακόμη ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου τον είχε προσεγγίσει στο καφενείο της Βουλής. Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, η προσέγγιση αυτή έγινε την επομένη μιας αποκάλυψης που είχε κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό να τον ρωτήσει εάν θα ακολουθούσαν και άλλες αποκαλύψεις. «Θέλετε να σας πω με τι αγωνία ήρθατε και με ρωτήσατε την επόμενη μέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική επιτροπή αν έρχονται και άλλα;», είπε χαρακτηριστικά ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Άρνηση ανάκλησης και προαναγγελία δικαστικής συνέχειας

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα στους ισχυρισμούς του κ. Λαζαρίδη για τη συνάντηση στο καφενείο της Βουλής, απαντώντας με αγανάκτηση: «Τι λέτε; Δεν ντρέπεστε;». Ο Μακάριος Λαζαρίδης, ωστόσο, επέμεινε στις δηλώσεις του, λέγοντας: «Στο καφενείο της Βουλής ήμασταν, κ. Γιαννακοπούλου. Να μάθετε να μην προκαλείτε, γιατί θα παίρνετε απαντήσεις».

Παρά το σχετικό αίτημα της Νάντιας Γιαννακοπούλου, ο βουλευτής της ΝΔ αρνήθηκε να ανακαλέσει όσα είχε υποστηρίξει. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να διαψεύδει κατηγορηματικά όσα της αποδίδονταν και να προαναγγέλλει δικαστική συνέχεια για το θέμα.

Βαριές εκφράσεις και δάκρυα στον αέρα

Η τηλεοπτική συζήτηση περιλάμβανε αναφορές σε «χυδαιότητες», «τραμπουκισμό» και «πολιτικό βούρκο», υπογραμμίζοντας το κλίμα έντασης που επικράτησε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να εμφανίζεται βουρκωμένη και να ξεσπά σε κλάματα στον τηλεοπτικό αέρα.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ψευδολογία» αναφορικά με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Λαζαρίδη, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα όσα της αποδόθηκαν. Η ένταση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής εμφάνισης των δύο βουλευτών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis