Ο Χακάν Φιντάν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Ζητάμε γραπτή ειδοποίηση»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τοποθετήθηκε για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μιλώντας στην εφημερίδα «Τα Νέα» και στο πλαίσιο ομιλίας του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής (EPC), ο κ. Φιντάν υπογράμμισε ότι η Άγκυρα δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το καλώδιο, θέτοντας ωστόσο την προϋπόθεση της γραπτής ειδοποίησης για θαλάσσιες έρευνες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη δήλωση του 1995 για το «casus belli».

Οι δηλώσεις για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Σε ερώτηση σχετικά με το καλώδιο που θα συνδέει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το συγκεκριμένο έργο. Ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι είχε συζητήσει το θέμα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, καθώς και με τον πρόεδρο κ. Μακρόν. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Μακρόν έθεσε το ζήτημα στον Τούρκο υπουργό στη Νέα Υόρκη, κατά τη συνάντησή του με τον κ. Μητσοτάκη.

Ο κ. Φιντάν χαρακτήρισε το έργο αξιόλογο, αλλά εξέφρασε την προτίμησή του η Κύπρος να αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία, αντί να τη μεταφέρει από απόσταση 2.000 χιλιομέτρων. Όπως είπε, αυτό το έργο απαιτεί δαπάνες άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αντιθέτως, ο ίδιος δήλωσε ότι η Τουρκία μπορεί να παρέχει από απόσταση μόλις 70 μιλίων από την ηπειρωτική της χώρα νερό, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, από τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν όλοι οι πληθυσμοί, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.

Η προϋπόθεση της γραπτής ειδοποίησης

Παρά τη θετική στάση για το έργο της διασύνδεσης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έθεσε μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ζήτησε, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα, να αποστέλλεται γραπτή ειδοποίηση και όχι απλώς προφορική. Η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις συντεταγμένες της περιοχής και να αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Ο κ. Φιντάν τόνισε ότι αυτό είναι το μόνο που ζητά η Τουρκία, χωρίς να επιθυμεί κάτι περισσότερο. Σκοπός της απαίτησης αυτής είναι να μην διαταραχθεί το status quo και να μην δημιουργηθεί ένα προηγούμενο με λανθασμένο τρόπο, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα και για τις δύο πλευρές. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η Τουρκία δηλώνει θετική και δεν προβάλλει αντιρρήσεις, καθώς δεν επιθυμεί τη διαμόρφωση ενός νέου status quo.

Η θέση για το «casus belli»

Αναφορικά με το «casus belli», ο Χακάν Φιντάν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο αυτό συνάδει με την προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το SAFE. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι πολλοί θεωρούν το «casus belli» ως απειλή πολέμου, χαρακτηρίζοντας αυτή την ερμηνεία ως την «ελληνική εκδοχή». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η Τουρκία δεν έχει χαρακτηρίσει τη δήλωση αυτή ως «casus belli».

Ο κ. Φιντάν εξήγησε ότι πρόκειται για μια δήλωση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που εκδόθηκε το 1995 και όχι για νόμο. Η δήλωση αυτή επισημαίνει ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, χωρίς προηγούμενη επίλυση του ζητήματος με την Τουρκία, τότε η τουρκική κυβέρνηση οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να το αποτρέψει.

Το ιστορικό της δήλωσης του 1995

Η εν λόγω δήλωση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης εκδόθηκε τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα αποδέχθηκε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε το πλαίσιο εντός του οποίου διατυπώθηκε η θέση της Τουρκίας, όπως την περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Η δήλωση αυτή, αν και δεν αποτελεί νόμο, καθορίζει την επίσημη στάση της Τουρκίας σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Με πληροφορίες από: News.gr