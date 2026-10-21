Η Αθήνα απαντά με αντι-NAVTEX στις τουρκικές έρευνες του KOBI RUEGG

Με την έκδοση αντι-NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, η Αθήνα απάντησε στην Τουρκία, μετά την αναγγελία της Άγκυρας για γεωφυσικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Η ελληνική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, αμφισβητεί ευθέως την αρμοδιότητα του τουρκικού σταθμού της Αττάλειας. Οι συντεταγμένες των τουρκικών ερευνών, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η ελληνική αντίδραση και η αμφισβήτηση της αρμοδιότητας

Η ελληνική απάντηση εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου αργά το βράδυ της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου 2026. Αυτή η κίνηση ήρθε ως άμεση αντίδραση στην τουρκική NAVTEX που είχε εκδοθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από τον σταθμό της Αττάλειας.

Στην ανακοίνωση του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου γίνεται ρητή αναφορά στην τουρκική NAVTEX FA41-1032/26. Η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει τον σταθμό που εξέπεμψε το μήνυμα ως «μη εξουσιοδοτημένο», υπογραμμίζοντας ότι αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο S/V KOBI RUEGG, το οποίο φέρει το MMSI: 31100683 και IMO: 9713753.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες και η ελληνική υφαλοκρηπίδα

Η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων που περιλαμβάνονται στην τουρκική αναγγελία βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτή η θέση βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τον Ν. 4001/2011, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από τον σταθμό Ηρακλείου.

Οι περιοχές στις οποίες η Τουρκία αναγγέλλει τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών βρίσκονται νότια της Ρόδου, ανατολικά της Κρήτης και δυτικά της Κύπρου. Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η τουρκική αναγγελία και το ερευνητικό πλοίο

Η Τουρκία είχε εκδώσει νωρίτερα την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026, NAVTEX μέσω του σταθμού της Αττάλειας. Με αυτή την αναγγελία, η Άγκυρα ενημέρωνε για τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με την τουρκική αναγγελία, οι εργασίες προβλέπεται να αρχίσουν την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026, και θα συνεχιστούν μέχρι νεωτέρας. Τις έρευνες πρόκειται να πραγματοποιήσει το ερευνητικό πλοίο KOBI RUEGG. Παράλληλα, τα διερχόμενα πλοία καλούνται να τηρούν απόσταση ασφαλείας πέντε ναυτικών μιλίων από το ερευνητικό σκάφος.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί

Η νέα αντιπαράθεση για τις NAVTEX έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία. Αυτό συμβαίνει λίγες ώρες μετά την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης. Η Τουρκία επιχειρεί να επαναφέρει τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο όπου οι θαλάσσιες ζώνες και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο.

Οι έρευνες που αναγγέλθηκαν από την Άγκυρα συνδέονται με το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων East to Med Corridor (EMC). Η Αθήνα, με την άμεση αντίδραση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, επαναβεβαιώνει τις θέσεις της για την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Νομικές βάσεις και διεκδικήσεις

Η Άγκυρα παρουσιάζει τις δραστηριότητες ως εγκεκριμένες και συντονισμένες από τις αρμόδιες τουρκικές υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρεί να κατοχυρώσει τη δική της θέση ως προς την αρμοδιότητα έκδοσης αναγγελιών στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Αντίθετα, η ελληνική πλευρά επικαλείται το διεθνές δίκαιο και την ελληνική νομοθεσία. Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνει ότι οι περισσότερες από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στην τουρκική NAVTEX εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθορίζοντας έτσι το πλαίσιο της ελληνικής αντίδρασης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki