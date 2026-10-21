Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προηγείται του ΠΑΣΟΚ στην Αττική, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Ισχυρό πολιτικό επιχείρημα στη διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας στην αντιπολίτευση αποκτά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), βάσει των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η Opinion Poll για λογαριασμό του Action24 στην Αττική. Το ποσοστό 16,9% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 10,2% του ΠΑΣΟΚ, διαμορφώνει ένα προβάδισμα 6,7 ποσοστιαίων μονάδων. Αυτό το εύρημα προσδίδει σαφές περιεχόμενο στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να αναδειχθεί ως ο βασικός εκφραστής της εναλλακτικής πολιτικής απέναντι στην κυβέρνηση.

Το προβάδισμα της ΕΛΑΣ στην Αττική

Η απόσταση των σχεδόν επτά μονάδων που καταγράφεται μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ αποτελεί το κεντρικό πολιτικό εύρημα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην περιοχή της Αττικής. Η εικόνα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη μέτρηση δεν αφήνει περιθώρια να περιγράφεται η αναμέτρηση με το ΠΑΣΟΚ ως μια μάχη οριακών διαφορών ή ισορροπιών.

Η δεύτερη θέση που καταλαμβάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη δημοσκόπηση της Opinion Poll είναι σαφής και καθαρή. Αυτό το γεγονός προσφέρει στην ΕΛΑΣ τη δυνατότητα να μεταφέρει το βάρος της πολιτικής της παρέμβασης και της κριτικής της, εστιάζοντας πλέον στη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει στην πρώτη θέση.

Η ουσιαστική πολιτική σημασία των ευρημάτων

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί την ουσιαστική πολιτική σημασία του αποτελέσματος της δημοσκόπησης. Η συζήτηση σχετικά με το ποιο κόμμα προηγείται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης, δηλαδή μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, δίνει τη θέση της σε ένα ευρύτερο ερώτημα. Το ερώτημα αυτό αφορά το ποιος μπορεί να διευρύνει την επιρροή του και να συγκροτήσει μια πειστική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα.

Από αυτή την άποψη, η καταγραφή των ποσοστών στην Αττική ενισχύει σημαντικά τη θέση της ΕΛΑΣ ως μιας δύναμης γύρω από την οποία μπορεί να αναπτυχθεί μια ευρύτερη συσπείρωση πολιτών και κομμάτων. Η δημοσκόπηση υποδεικνύει ότι η ΕΛΑΣ έχει τη δυναμική να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για ένα ευρύτερο ακροατήριο.

Επιβεβαίωση στην πρόθεση ψήφου

Το προβάδισμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επιβεβαιώνεται και στον δείκτη της πρόθεσης ψήφου, πέραν της εκτίμησης. Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 13,9% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 8,6%.

Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων στην πρόθεση ψήφου ανέρχεται στις 5,3 μονάδες. Η υπεροχή της ΕΛΑΣ, επομένως, αποτυπώνεται και στους δύο βασικούς δείκτες της έρευνας, προσφέροντας ένα σταθερό έδαφος στην πολιτική ανάγνωση μιας σαφούς επικράτησης έναντι της Χαριλάου Τρικούπη στην παρούσα μέτρηση.

Οι προκλήσεις για το ΠΑΣΟΚ

Για το ΠΑΣΟΚ, η εικόνα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll δυσκολεύει τη διεκδίκηση του ρόλου του βασικού αντιπάλου της κυβέρνησης. Η καταγεγραμμένη απόσταση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απαιτεί πλέον άμεσες απαντήσεις στο πεδίο της πολιτικής απήχησης και της στρατηγικής του κόμματος.

Η επίκληση της προοπτικής μιας ισχυρής αντιπολίτευσης χρειάζεται να αποδειχθεί και στην πράξη, καθώς στην Αττική η συγκεκριμένη έρευνα δίνει ένα σαφές προβάδισμα στην πολιτική πρόταση που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Το επόμενο βήμα για την ΕΛΑΣ

Για την ΕΛΑΣ, το επόμενο βήμα είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση αυτής της υπεροχής που καταγράφεται στην Αττική. Παρά το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 31,5% στην εκτίμηση ψήφου. Αυτό το ποσοστό προσδιορίζει και το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η ενίσχυση της δεύτερης θέσης αποκτά μεγαλύτερη αξία εφόσον συνοδεύεται από τη διεύρυνση του ακροατηρίου της ΕΛΑΣ και από την παρουσίαση μιας πολιτικής πρότασης που θα είναι ικανή να περιορίσει την απόσταση από το κυβερνών κόμμα. Η μέτρηση αυτή αφορά αποκλειστικά την Αττική και δεν προδικάζει το πανελλαδικό εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, δίνει στην ΕΛΑΣ ένα ευδιάκριτο πολιτικό πλεονέκτημα στο Λεκανοπέδιο, όπου η συζήτηση για την πολιτική δυναμική αποκτά νέα διάσταση.

Με πληροφορίες από: Newsit