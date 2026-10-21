Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις κινητοποιήσεις με φόβο και στοχοποιεί τον Αλέξη Τσίπρα

Η κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις γύρω από τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς εκφράζονται φόβοι για πιθανή κλιμάκωση. Παρά την αυτοπεποίθηση που προσπαθούν να δείξουν τα κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει αβεβαιότητα για το στίγμα που θα αφήσει το σημερινό συλλαλητήριο στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να χρεώσει την ένταση στην Αριστερά, στοχοποιώντας συγκεκριμένα τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Η κυβερνητική ανησυχία για τις κινητοποιήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί ανησυχία για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, καθώς η σημερινή συγκέντρωση θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας σειράς δράσεων. Οι φόβοι αυτοί εντείνονται ενόψει του χειμώνα, καθώς εκτιμάται ότι οι ελληνικές οικογένειες θα αντιμετωπίσουν αυξημένες πιέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Τα κυβερνητικά στελέχη, παρόλο που επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση, δεν μπορούν να προβλέψουν την έκβαση του συλλαλητηρίου και τον αντίκτυπό του στο κοινωνικό σύνολο. Η προσπάθεια να αποδοθεί η ευθύνη για πιθανή ένταση στην Αριστερά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Οι συγκρίσεις με τη Γαλλία και τα επιχειρήματα της κυβέρνησης

Τις τελευταίες ημέρες, κυβερνητικά στελέχη υποστήριζαν ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τη Γαλλία, προκειμένου να τονίσουν τις διαφορές στα προβλήματα των δύο χωρών. Επέμεναν στην ύπαρξη ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένα γεγονός που, κατά τους ίδιους, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Με αυτή τη θέση, η κυβέρνηση προσπάθησε να αποδυναμώσει τα επιχειρήματα των διαδηλωτών, οι οποίοι εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για ζητήματα όπως η ακρίβεια, η έλλειψη στέγης και οι γενικότερες συνθήκες διαβίωσης της νέας γενιάς. Η ανάπτυξη παρουσιάζεται ως αντίλογος στις αιτιάσεις των πολιτών.

Τα προβλήματα της νεολαίας και η απάντηση της αντιπολίτευσης

Ωστόσο, η κυβέρνηση απέφυγε να απαντήσει στο βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης, το οποίο υποστηρίζει ότι και στην Ελλάδα η νεολαία αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι νέοι δυσκολεύονται να νοικιάσουν σπίτι.

Επιπλέον, τονίζεται το παράδειγμα των 800 επιτυχόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εγγραφούν στις σχολές τους. Ο λόγος ήταν η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η διαβίωση σε μια επαρχιακή πόλη, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της στέγης και του κόστους ζωής.

Η στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα από την κυβέρνηση

Στο πλαίσιο των ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση, τα κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν, βάσει σχεδίου, να επιρρίψουν τις ευθύνες στην Αριστερά. Η στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα είναι εμφανής, καθώς επιχειρείται να τον καταστήσουν υπεύθυνο σε περίπτωση που εκδηλωθούν επεισόδια κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε στο προσκήνιο το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, καταλογίζοντάς του πολιτική κάλυψη στον νεολαίο της ΕΛΑΣ, Πάνο Λαμπρινίδη-Στάχτο. Αυτό αφορούσε τη δήλωση «άντε και στα δικά μας», η οποία σχετιζόταν με τις κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τον εκπρόσωπο, ο κ. Τσίπρας υιοθέτησε και επικρότησε τις επίμαχες δηλώσεις, αντί να τις αποδοκιμάσει.

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε δηκτικά ότι ο κ. Τσίπρας δεν προχώρησε σε rebranding, αλλά χρησιμοποίησε μια «μηχανή του χρόνου» που τον οδήγησε στο 2008 και όχι στο 2010. Με αυτό τον τρόπο, παραπέμποντας στην εποχή των πλατειών και των καταλήψεων, υπονόησε μια επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της αυτή την εποχή, καθώς «δεν είμαστε εκεί που ήμασταν». Τέλος, έκανε λόγο για την τακτική του «λέω κάτι και μετά τα γυρίζω», υποδεικνύοντας ασυνέπεια στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Με πληροφορίες από: Topontiki