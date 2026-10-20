Εξελίξεις στην Τουρκία: Η «Συμφωνία της Μέκκας» στη Βουλή και το ενδιαφέρον για τον Χρήστο Κόντη

Η «Συμφωνία της Μέκκας», μια τριμερής αμυντική συμμαχία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, εισέρχεται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση για κοινοβουλευτική επικύρωση. Η συμφωνία, που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου, προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός συμβαλλόμενου κράτους θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Την ίδια περίοδο, το ενδιαφέρον συλλόγων από την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία συγκεντρώνει ο Έλληνας προπονητής Χρήστος Κόντης, μετά τις επιτυχίες του στον πάγκο του ΟΦΗ.

Η «Συμφωνία της Μέκκας» στην τουρκική Εθνοσυνέλευση

Η πρόταση νόμου για την επικύρωση της «Συμφωνίας της Μέκκας» κατατέθηκε στην τουρκική Εθνοσυνέλευση την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Η συμφωνία αυτή, η οποία υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα, έχει ως κεντρική πρόβλεψη την αρχή της συλλογικής άμυνας. Σύμφωνα με αυτήν, οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον μιας εκ των τριών χωρών θα εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων των συμβαλλομένων κρατών.

Στόχοι και προβλέψεις της αμυντικής συμμαχίας

Μέσω της «Συμφωνίας της Μέκκας», η Τουρκία επιδιώκει τη συγκρότηση ενός πλαισίου κοινής αποτροπής, στρατιωτικής συνεργασίας και ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας. Η διάταξη περί κοινής αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών θεωρείται η σημαντικότερη του αμυντικού πλαισίου, ενισχύοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ.

Πέρα από την κοινή αποτροπή, η συμφωνία περιλαμβάνει μια σειρά προβλέψεων για την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας. Αυτές αφορούν κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες, συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και κοινή ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικών συστημάτων.

Η διαδικασία επικύρωσης και οι αντιδράσεις

Η έναρξη της διαδικασίας επικύρωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συμφωνία ενδέχεται να συνεπάγεται ουσιαστικές στρατιωτικές δεσμεύσεις για την Άγκυρα. Ήδη, βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει ενημέρωση για το εύρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η χώρα.

Σύμφωνα με το τουρκικό συνταγματικό πλαίσιο, το κείμενο της συμφωνίας θα εξεταστεί αρχικά από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στη συνέχεια, θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης. Μετά την κοινοβουλευτική έγκριση, θα ακολουθήσει η προεδρική έγκριση της επικύρωσης και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διεθνών διατυπώσεων. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα καθοριστεί από τις σχετικές διατάξεις της.

Οι υπογράφοντες της συμφωνίας

Τη συμφωνία υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Μουχάμαντ Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο πρίγκιπας διάδοχος και πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η υπογραφή αυτή σηματοδότησε την επίσημη δέσμευση των τριών χωρών σε ένα πλαίσιο που ενισχύει τη στρατηγική τους συνεργασία και την κοινή τους άμυνα απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Ενδιαφέρον από Τουρκία και Σαουδική Αραβία για τον Χρήστο Κόντη

Σε ένα διαφορετικό πεδίο, αυτό του αθλητισμού, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία εμφανίζονται να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τον Έλληνα προπονητή Χρήστο Κόντη. Ο 51χρονος προπονητής θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στην ελληνική προπονητική αγορά, μετά τις πρόσφατες επιτυχίες του στον πάγκο του ΟΦΗ.

Το συμβόλαιο του Χρήστου Κόντη με τους Κρητικούς ολοκληρώνεται το επερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που έχει αυξήσει το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του. Ο Αλέξης Σαββόπουλος, στην εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι ο Κόντης έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον συλλόγων από τις δύο αυτές χώρες.

Ο Έλληνας προπονητής δεν είναι άγνωστος στη Σαουδική Αραβία, καθώς εργάστηκε εκεί για περίπου πέντε μήνες το 2024, στην ομάδα της Αλ-Φαϊχά. Οι εξελίξεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς όσο ο ΟΦΗ συνεχίζει να εντυπωσιάζει, οι μνηστήρες για τον Χρήστο Κόντη αναμένεται να πληθαίνουν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko