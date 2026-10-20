Η Νέα Αριστερά καλεί σε συλλαλητήρια με το σύνθημα «Κάν’ το όπως το Παρίσι»

Η Νέα Αριστερά απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα. Το κόμμα επέλεξε το σύνθημα «Κάν’ το όπως το Παρίσι» για την αφίσα των κινητοποιήσεων, ένα μήνυμα που έχει προκαλέσει πολλές αναγνώσεις και ερωτήματα σχετικά με τους ακριβείς συμβολισμούς του. Η αφίσα και το σύνθημα παραπέμπουν σε πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία, αφήνοντας περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες.

Το σύνθημα και οι συμβολισμοί του

Το σύνθημα «Κάν’ το όπως το Παρίσι» που χρησιμοποιεί η Νέα Αριστερά στην αφίσα της για τις αυριανές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Πολλοί αναρωτιούνται ποιο ακριβώς είναι το μήνυμα που επιθυμεί να στείλει το κόμμα σε μαθητές, φοιτητές και όλους τους συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια.

Τόσο το σύνθημα όσο και η εικόνα της αφίσας παραπέμπουν άμεσα στις αναταραχές, τα άγρια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στη Γαλλία και ειδικότερα στο Παρίσι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Στην αφίσα απεικονίζεται η Μαριάν, η εμβληματική μορφή της Γαλλικής Δημοκρατίας, να φορά κίτρινο γιλέκο, παραπέμποντας στο ομώνυμο κίνημα διαμαρτυρίας, ενώ στο κάτω μέρος διακρίνονται διαδηλωτές. Ο συνδυασμός εικόνας και συνθήματος αφήνει περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών, καθώς, ενώ θα μπορούσε να αναφέρεται στη μαζικότητα των διαδηλώσεων, η πραγματικότητα των γεγονότων στη γαλλική πρωτεύουσα κυριαρχήθηκε από ταραχές και λεηλασίες.

Το κάλεσμα της Νέας Αριστεράς

Στην ανακοίνωση – κάλεσμα που εξέδωσε, η Νέα Αριστερά στηρίζει και καλεί σε συμμετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη την χώρα. Το κόμμα καλεί φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς και όλη την κοινωνία να ενώσουν τις φωνές τους και να πιάσουν το νήμα των κοινωνικών κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα σε Γαλλία, Αλβανία και Ιταλία.

Η Νέα Αριστερά καλεί μαθητές, φοιτητές, τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες, καθώς και τους ενεργούς και αγωνιζόμενους πολίτες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Το αυριανό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια της Αθήνας, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.

Οι αιτίες των κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, οι κινητοποιήσεις είναι απάντηση στις νεοφιλελεύθερες και πολεμοκάπηλες πολιτικές των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι πολιτικές, όπως αναφέρεται, δημιουργούν ασφυξία στους λαούς και ναρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς, επιβαρύνοντας ολοένα και περισσότερο τους νέους.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί την ακρίβεια, μετατρέποντάς την σε δημοσιονομική ευκαιρία. Παράλληλα, τονίζεται ότι το κόστος στέγης γίνεται δυσθεώρητο, η ενεργειακή κρίση αφαιμάζει τα εισοδήματα των πολιτών και οι πολεμικοί υπερεξοπλισμοί υποθηκεύουν την κοινωνική συνοχή της χώρας.

Κριτική στην κυβέρνηση και έκκληση για κλιμάκωση

Η Νέα Αριστερά ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού απέναντι στις κοινωνικές αντιδράσεις. Το κόμμα δηλώνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα θα δώσει την απάντηση με τις μαχητικές κινητοποιήσεις της, αναδεικνύοντας τη δυναμική της.

Τέλος, η Νέα Αριστερά καλεί σε κλιμάκωση του αγώνα απέναντι στις αντικοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης. Το μήνυμα είναι σαφές: να παλέψουν όλοι μαζί για μια καλύτερη ζωή, με τις αυριανές κινητοποιήσεις να αποτελούν ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit